Emekliler için büyük fırsat! Banka promosyonları artacak mı?
Milyonlarca emekli, banka promosyonlarının artıp artmayacağını ve en yüksek promosyonu alabilmek için hangi dönemleri beklemeleri gerektiğini merak ediyor. SGK Başmüfettişi İsa Karakaş, promosyon başvurularında dikkat edilmesi gereken noktaları ve bankaların sunduğu ek avantajları paylaştı.
Emekliler için banka promosyonları, son yıllarda maaşların alım gücünün düşmesiyle büyük önem kazandı. Bankalar, yeni müşteri kazanmak ve mevcut müşterilerini tutmak için promosyon yarışına girerken, emekliler en yüksek ödemeyi alabilmek için doğru zamanı bekliyor.
Özellikle ocak ve temmuz aylarında yapılan maaş artışları, promosyon oranlarının da yükselmesini sağlıyor.
SGK Başmüfettişi İsa Karakaş, Türkiye Gazetesi'ndeki köşe yazısında milyonlarca emekliye banka promosyonunun püf noktalarını yazdı.
EN YÜKSEK PROMOSYONU ALMAK İÇİN HANGİ AYLARDA BAŞVURULMALI?
Bankalar, maaş güncellemelerinin yapıldığı ocak ve temmuz aylarında promosyon kampanyalarını yeniden belirliyor. Bu nedenle emeklilerin, en yüksek promosyonu almak için bu ayları beklemeleri tavsiye ediliyor.
Bunun yanı sıra, sadece promosyon rakamlarına odaklanmak yerine, bankaların sunduğu ek avantajları da değerlendirmek gerekiyor.
Ucuz kredi, para puan, bonus ve düşük faizli krediler gibi ek fırsatlar, promosyon seçerken önemli kriterler arasında yer almalı.
PROMOSYON TUTARI NASIL BELİRLENİYOR?
Karakaş'a göre, Bankalar tarafından ödenebilecek en düşük promosyon tutarı, kişilerin aylık tutarına karşılık gelen aralık kademeleri dikkate alınarak belirleniyor. Ayrıca bankalar uyguladıkları kampanyalar çerçevesinde en düşük promosyon tutarının üzerinde promosyon ödemesi yapabilmekte ve çeşitli kampanyalarla ilave avantajlar sunabilmektedir.
Promosyon ödemesi, emekli aylığının bankaya gönderilmesi ve emeklinin bankayla “Promosyon Taahhütnamesi” imzalaması sonrasında en geç üç iş günü içinde hesaba yatırılıyor.
Promosyon, bankalar tarafından tek seferde ve peşin olarak ödenmekte.
Ancak nafaka veya icra kesintileri gibi maaştan yapılan kesintiler, promosyon tutarını düşürebiliyor. Bunun dışında kalan kesintiler, promosyon miktarını etkilemiyor.
YETİMLER DE PROMOSYONDAN FAYDALANABİLİYOR
Emekli maaşı hak sahibi olan yetimler, yaşlarına bakılmaksızın banka promosyonlarından faydalanabiliyor. Anne ve babasının velayetinde olan çocukların promosyonu velisine ödenirken, velayet altında olmayan çocuklara herhangi bir ek şart gerekmeksizin promosyon ödemesi yapılıyor.
BANKA DEĞİŞİKLİĞİ YAPARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
Emekliler, maaşlarını taşıdıkları bankadan üç yıl boyunca almak zorunda. Bu taahhüt süresi içinde banka değişikliği yapmak isteyenlerin, aldıkları promosyonu kalan süresiyle orantılı olarak geri ödemesi gerekiyor.
Karakaş yazısında "Promosyon ödemesi ilgililerin; aylıklarını 3 yıl süre ile aralıksız olarak tercih ettiği bankadan almaya devam etmesi ve düzenlenen taahhütnameyi imzalaması şartıyla talepte bulunanlara yapılmaktadır. Taahhüt süresi içinde promosyon alınan bankayı değiştirebilmek için; bankaya alınan promosyonu kalan taahhüt süresiyle orantılı olarak iade edilmesi gerekmektedir." ifadelerini kullandı.
Ayrıca "Emekli maaşının ödenmesine aracılık eden bankanın değiştirilmesine ilişkin talebin emekli tarafından yapılması gerekmektedir. Yapılan talep bekletilmeden sistemden otomatik olarak gerçekleştirilmektedir." diyerek banka değişikliği talebinin, bankaya giderek veya e-Devlet üzerinden yapılabildiğini belirtti.
Ancak Karakaş, emekli maaşı karşılığında kredi kullanılmışsa, banka değişikliği mümkün olmadığını belirterek, "Emekli maaşı karşılığında kredi kullanmış olmak, banka değişikliği yapmaya engel teşkil etmektedir. Banka değişikliği yapabilmek için; aylık karşılığında kredi kullanmamış olmak (kredili mevduat hesabı olup bu hesabı kullanmayanlar ile kredi kartı hariç), kendi istek ve rızası ile buna ilişkin taahhütname, virman-takas-mahsup talimatı imzalamamış ve bankacılık işlemlerini ilgilendiren herhangi bir sorunun bulunmaması gerekmektedir.
Emekli olmadan önce kullanılan kredi borcu ise banka değişikliğine engel olmamaktadır. Ancak kredi kullanımında banka ile tarafınız arasında imzalanan sözleşmede banka değişikliğini engelleyebilecek düzenlemenler öngörülmüş olabilir.
Banka ile tarafınız arasında imzalanan sözleşmede yer alabilecek aylık taahhüdü, otomatik ödeme talimatı, kredi risk değerlenmesi, bankacılık işlemleri gibi özel şartlara SGK taraf değildir." ifadelerini kullandı.