Emekliler için büyük fırsat! Banka promosyonları artacak mı?

Ancak Karakaş, emekli maaşı karşılığında kredi kullanılmışsa, banka değişikliği mümkün olmadığını belirterek, "Emekli maaşı karşılığında kredi kullanmış olmak, banka değişikliği yapmaya engel teşkil etmektedir. Banka değişikliği yapabilmek için; aylık karşılığında kredi kullanmamış olmak (kredili mevduat hesabı olup bu hesabı kullanmayanlar ile kredi kartı hariç), kendi istek ve rızası ile buna ilişkin taahhütname, virman-takas-mahsup talimatı imzalamamış ve bankacılık işlemlerini ilgilendiren herhangi bir sorunun bulunmaması gerekmektedir.