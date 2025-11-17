Emekliler işsizlik maaşı alabilir mi? İşte işsizlik maaşı hakkında merak edilen tüm detaylar

Mart 2002’den 1 Ekim 2025 tarihine kadar uzanan süreçte fona başvuran kişi sayısı 22 milyon 86 bin 633 olarak kayıtlara geçti. Bu başvurulardan 11 milyon 873 bin 412’si ödenek almaya hak kazandı. Hak sahiplerine bugüne kadar yapılan toplam ödeme miktarı 154 milyar 789 milyon 327 bin 139 TL’yi buldu. Yalnızca Eylül 2025 döneminde, önceki aylardan devredenlerle birlikte 485 bin 419 kişiye 5 milyar 937 milyon 323 bin 641 TL aktarıldı.