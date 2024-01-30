Emeklilerde maaş farkı yattı mı? Maaş farkı ne zaman ödenecek? Zamlı emekli maaşı için son düzenleme yayınlandı!

EMEKLİLERE EK ZAM NE KADAR OLDU?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, tüm emeklilere ek zamda müjdeli haberi duyurdu. Bakan Işıkhan açıklamasında şunları söyledi:

"SSK ve BAĞ-KUR emeklilerimizin aylıklarının Ocak 2024 itibarıyla 6 aylık artış oranını yüzde 49,25’e yükseltiyoruz. Böylece bu yıl tüm emeklilerimizin aynı oranda artış almasını sağlıyoruz."

Tüm emeklilere yapılacak olan zam oranı yüzde 49,25 oldu.