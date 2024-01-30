Emeklilerde maaş farkı yattı mı? Maaş farkı ne zaman ödenecek? Zamlı emekli maaşı için son düzenleme yayınlandı!
Emeklilere yapılan ek zamla ilgili binlerce emekli internette maaşların zam farkının ne zaman yatacağını öğrenmeye çalışıyor. Emekli maaşlarının zam farkları ne zaman hesaplara yatacak? Zamlı maaşlar alınmaya ne zaman başlayacak?
Milyonlarca emekli zam farklarının yatacağı tarihleri öğrenmeye çalışıyor. Emekli maaşlarına yapılan son ek zamla beraber tüm emeklilerin zam oranları eşitlendi. Bakan Işıkhan'ın duyurduğu ek emekli zammı içlere su serpti.
Açıklamanın ardından ise emekliler gözünü Resmi Gazetede yayınlanacak olan karara çevirmişti. Peki emeklinin ek zam farkı ne zaman hesaplarına yatacak?
EMEKLİLERE EK ZAM NE KADAR OLDU?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, tüm emeklilere ek zamda müjdeli haberi duyurdu. Bakan Işıkhan açıklamasında şunları söyledi:
"SSK ve BAĞ-KUR emeklilerimizin aylıklarının Ocak 2024 itibarıyla 6 aylık artış oranını yüzde 49,25’e yükseltiyoruz. Böylece bu yıl tüm emeklilerimizin aynı oranda artış almasını sağlıyoruz."
Tüm emeklilere yapılacak olan zam oranı yüzde 49,25 oldu.
EK ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN HESAPLARA YATACAK?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine yapılacak ek zamdan kaynaklı farkların, Resmi Gazetede yayımlandıktan sonra yaklaşık 1 hafta içerisinde hesaplara yatırılacağını açıkladı.