Emeklilere bayram ikramiyeleri ne zaman ödenecek? Ödeme tarihleri açıklandı
Emeklilere verilecek Ramazan Bayramı ikramiyesinin ödeme günleri belli oldu. Konuyla ilgili açıklama, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan geldi. İşte ödemelerin yapılacağı tarihler...
Ramazan Bayramı yaklaşırken emeklilere verilecek Ramazan Bayramı ikramiyesi ile ilgili detaylar da vatandaşlar tarafından merak ediliyor.
Ramazan Bayramı ikramiyeleri ile ilgili peşpeşe gelişmeler yaşanırken son olarak ödeme tarihleriyle ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan açıklama geldi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından, emeklilere verilecek Ramazan Bayramı ikramiyesinin ödeme günlerine dair detayları paylaştı.
Buna göre, SSK kapsamında gelir ve aylık alanlardan maaş ödeme günü ayın 17 ve 18'i olanlara 2 Nisan, 19, 20, 21 ve 22'si olanlara 3 Nisan, 23, 24, 25 ve 26'sı olanlara 4 Nisan'da ikramiyeleri ödenecek.