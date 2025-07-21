Emeklilere büyük promosyon yarışı! Hangi banka ne kadar veriyor? İşte Temmuz 2025’in güncel listesi

Emekli maaşını farklı bankalara taşımak isteyen milyonlarca emekli için Temmuz 2025 dönemi hareketli geçiyor. Kamu ve özel bankalar arasında başlayan promosyon yarışı kapsamında bazı bankalar, ek ödüllerle birlikte 27.000 TL’ye kadar ödeme sunuyor.