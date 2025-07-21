Emeklilere büyük promosyon yarışı! Hangi banka ne kadar veriyor? İşte Temmuz 2025’in güncel listesi
Bankalar Temmuz ayında emekli promosyonlarını güncelledi. 27.000 TL’ye kadar çıkan rakamlarla dikkat çeken kampanyalar arasında tercih yapmak zorlaştı.
Emekli maaşını farklı bankalara taşımak isteyen milyonlarca emekli için Temmuz 2025 dönemi hareketli geçiyor. Kamu ve özel bankalar arasında başlayan promosyon yarışı kapsamında bazı bankalar, ek ödüllerle birlikte 27.000 TL’ye kadar ödeme sunuyor.
İşte banka banka emekli promosyon tutarları:
YAPIKREDİ
Yapı Kredi, 15 Haziran – 31 Temmuz 2025 tarihleri arasında SGK emekli aylığını 3 yıl süreyle bankaya taşıyan müşterilerine 27.000 TL’ye varan nakit promosyon fırsatı tanıyor.
Promosyon detayları şöyle:
Maaş 0-9.999 TL: 6.250 TL
10.000-14.999 TL: 10.000 TL
15.000-19.999 TL: 12.500 TL
20.000 TL ve üzeri: 15.000 TL
Bunun yanında, iki yeni fatura talimatı verilmesi durumunda;
Ek Ödül: 2.000 – 5.000 TL arasında değişen nakit ödül ödemesi yapılıyor.
Toplam promosyon: 27.000 TL’ye kadar ulaşabiliyor.
Emekli maaşları Yapı Kredi Mobil, internet bankacılığı veya müşteri hizmetleri aracılığıyla kolayca taşınabiliyor. Müşteri olmayanlar e-Devlet üzerinden başvuru yapabiliyor.
QNB FİNANSBANK
QNB Finansbank da emekliye cazip teklifler sunuyor. Emekli maaşını 31 Temmuz’a kadar bankaya taşıyanlara:
15.000 TL’ye kadar nakit promosyon
3.000 TL ek nakit ödül (fatura talimatı sonrası)
2.400 TL’ye kadar yıllık geri ödeme (eczane ve market harcamaları için)
Bu sayede toplamda 20.400 TL’ye kadar ödül kazanma imkanı sunuluyor.
İŞ BANKASI
İş Bankası, Temmuz ayı boyunca emekli maaşını kendisine taşıyanlara hem sabit hem de koşullu promosyonlar sunuyor:
0 – 9.999 TL maaş: 6.250 TL + 6.000 TL = 12.500 TL
10.000 – 14.999 TL maaş: 10.000 TL + 6.000 TL = 16.000 TL
15.000 – 19.999 TL maaş: 12.500 TL + 6.000 TL = 18.500 TL
20.000 TL üzeri maaş: 15.000 TL + 6.000 TL = 21.000 TL
VAKIFBANK
VakıfBank, SGK emeklilerine 12.000 TL’ye varan promosyonun yanı sıra, Troy Emekli Kredi Kartı ile yapılacak alışverişlere aylık 1.500 TL, 10 ayda toplam 15.000 TL ödeme fırsatı sunuyor.
ALBARAKA
Albaraka, emekli maaşını ilk kez bankaya taşıyanlara maaş aralığına göre şu ödemeleri yapıyor:
0 – 9.999 TL maaş: 15.900 TL
10.000 – 14.999 TL maaş: 19.800 TL
15.000 – 19.999 TL maaş: 22.400 TL
20.000 TL ve üzeri maaş: 25.000 TL
TEB
TEB, maaşını taşıyan emeklilere 3 yıl kalma taahhüdü karşılığında 12.000 TL ana promosyon ve 9.000 TL ek ödeme sunuyor.
DENİZBANK
DenizBank, maaşını taşıyan emeklilere 12.000 TL’ye kadar promosyon veriyor. MobilDeniz, kredi kartı, otomatik fatura talimatı ve KMH ürünü gibi ek koşullar sağlandığında, 8.000 TL’ye kadar ek ödeme yapılabiliyor.
GARANTİ BBVA
Garanti BBVA’da 01 – 31 Temmuz 2025 tarihleri arasında geçerli kampanya kapsamında:
0 – 9.999 TL maaş: 6.250 TL
10.000 – 14.999 TL maaş: 10.000 TL
15.000 – 19.999 TL maaş: 12.500 TL
20.000 TL ve üzeri maaş: 15.000 TL
Emekli maaşlarını 3 yıl boyunca Garanti’den almayı taahhüt edenler bu fırsattan yararlanabiliyor.
ZİRAAT BANKASI
Ziraat Bankası, Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 3 yıl taahhüt karşılığında 12.000 TL’ye kadar promosyon sunuyor.
HALKBANK
Halkbank da maaşını taşıyan emeklilere, 3 yıllık taahhüt karşılığında 12.000 TL’ye kadar promosyon sağlıyor. Ödemeler SGK’nın belirlediği kurallara göre yapılıyor.