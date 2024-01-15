Emeklilere ek zam yapılacak mı? Ek zam ne zaman bekleniyor? Ek zam iddiaları doğru mu?

Memur ve memur emeklisinin yüzde 49,25'lik maaş artışına karşın, işçi ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranının 37,57'de kalması kamuoyunda beklentilere yol açmıştı. İşçi ve Bağ-Kur emeklilere ek zam yapılıp yapılmayacağı çok sayıda soruya neden oldu.