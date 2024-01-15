Emeklilere ek zam yapılacak mı? Ek zam ne zaman bekleniyor? Ek zam iddiaları doğru mu?
TÜİK'in enflasyon verilerinden sonra maaşlara ek zam yapılacağına dair söylentiler internette dolaşmaya başladı. Memur ve memur emeklilerine yapılan artışa rağmen işçi ve Bağ-Kur emeklilerine yapılan zam oranın daha düşük olması maaşlara ek zam olacak mı sorusunu gündeme getirdi.
Memur ve memur emeklisinin yüzde 49,25'lik maaş artışına karşın, işçi ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranının 37,57'de kalması kamuoyunda beklentilere yol açmıştı. İşçi ve Bağ-Kur emeklilere ek zam yapılıp yapılmayacağı çok sayıda soruya neden oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Ocak'ta yüzde 64,77 olarak açıklanan 2023 yılı enflasyon rakamıyla memur ve memur emeklilerine yapılan zammın daha fazla olması kamuoyunda tepkilere yol açmıştı.
EK ZAM ÇALIŞMALARINDA SONA GELİNDİ
Beklentiler üzerine, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz koordinasyonunda çalışmalara başlayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik ile Hazine ve Maliye bakanlıkları düzenleme için hazırlıklarını tamamladı.
Mevcutta 7 bin 500 lira olarak uygulanan en düşük emekli aylığının yükseltilmesine yönelik farklı senaryoların yer aldığı çalışma, gelecek hafta yapılacak Kabine toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak.
Kabinedeki değerlendirmelerin ardından neticelendirilecek çalışma, kamuoyuyla paylaşılacak ve yasalaşması için Meclis'e sevk edilecek.