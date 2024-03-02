Emeklilere milli gelir zammı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH) büyüme hızını %4,5 olarak açıkladı. Milli gelirdeki bu artış, 2024 yılında emekli aylıklarına ilave zam yapılmasını bekleniyor.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılında gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH) büyüme oranını %4,5 olarak açıkladı. Milli gelirdeki bu artış, 2024 yılında emekli maaşlarına ek zam yapılmasını bekleniyor.
Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre, 2023 yılı GSYH büyüme oranındaki artış nedeniyle, ocak ayından sonra emekli olanların aylıklarına ek zam yapılacak. Bu yıl emekli olanların aylıkları yeniden hesaplanacak.
NİSAN AYINDAN İTİBAREN YANSIYACAK
Yeni hesaplama sonunda bu yıl emekli olanların aylıklarında yüzde 0,8 ile yüzde 1,35 arasında değişen oranlarda artış olacak. Yıl başından bu yana emekli aylığı bağlanmış olanların ilave zam farkları nisan ayından itibaren aylıklarına yansıyacak.
2023 GÜNCELLEME KATSAYISI 1,6612 OLDU
İlk defa emekli olanların aylığı, çalışma yaşamı boyunca Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) bildirilen prime esas kazançların bugünkü değere güncellenmiş tutarı üzerinden bağlanıyor. Kazancın güncel değeri hesaplanırken 2000 öncesi dönem gösterge sistemi ile sonraki dönem ise güncelleme katsayısı ile belirleniyor.