Emeklilere o bankadan 18 bin TL promosyon
Ekonomik krizin faturası emeklilerin sırtına yükleniyor. Geçim derdi ile mücade eden emekliler banka promosyonlarını araştırdı. ING Bank, emekli maaşını kendi bankasına taşıyan müşterilerine 18 bin TL’ye kadar nakit promosyon fırsatı sunuyor.
Emeklileri yakından ilgilendiren bir duyuru yapıldı. Emekliye 18 bin TL’ye kadar nakit para fırsatı sunuldu. Bankalardan promosyon miktarlarına ilişkin duyurular gelmeye devam ediyor. ING Bank’tan emekli maaşını kendi bankasına taşıyanlara 18 bin TL’ye kadar ödeme yapılacağı bildirildi.
18 BİN TL ÖDEME YAPILACAK
Emeklileri sevindirecek bir açıklamada bulunuldu. ING Bank, emekli maaşı alan tüm emeklilerin katılım sağlayabileceği nakit promosyon kampanyasını duyurdu. Emeklilere kampanya doğrultusunda 18 bin TL’ye kadar ödeme yapılacak
. Alınan emekli maaş tutarına göre değişen miktarda para verilecek. Buna göre, emekli maaşı 20 bin TL ve üstü olanlara 15 bin TL nakit promosyon, 3 bin TL ise otomatik fatura talimatına özel ödeme yapılacak.
ING BANK EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYASI
Emekli maaşınızı ING’den almaya başlayarak 15.000 TL’ye varan ek koşulsuz nakit promosyon fırsatından yararlanabilirsiniz!