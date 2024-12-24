Emeklilere yılbaşı ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte cevabı
Yeni yıla sayılı günler kala milyonlarca emekli, "yılbaşı ikramiyesi" verilip verilmeyeceğini merak ediyor. 2025 yılına girerken, bu konuda resmi bir açıklama yapılmaması belirsizliği artırıyor.
Emekliler, Ramazan ve Kurban Bayramlarında düzenli olarak aldıkları ikramiyelerin yanı sıra, geçen yıl Cumhuriyetin 100. yılı nedeniyle verilen özel ikramiyenin ardından, bu yıl da yılbaşında benzer bir ödeme yapılmasını umut ediyordu.
Ancak yetkililerden bu yönde herhangi bir açıklama gelmedi.
Geçmiş uygulamalara bakıldığında, yılbaşı sebebiyle emeklilere düzenli bir ikramiye ödenmediği görülüyor.
Uzmanlar, Cumhuriyetin 100. yılı için verilen ikramiyenin özel bir durum olduğunu belirtiyor ve bu yılbaşında herhangi bir ikramiye ödemesi beklenmediğini ifade ediyor.
2025 yılına girerken emekli maaşlarına yapılacak zam oranlarıyla ilgili çalışmalar devam ediyor.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın öncülüğünde yürütülen düzenleme kapsamında, en düşük emekli maaşının iyileştirilmesi planlanıyor.
Hükümetin, enflasyon oranını ve refah payını dikkate alarak zam oranını belirleyeceği ifade ediliyor.