Emeklilere yılbaşı ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte cevabı

Yeni yıla sayılı günler kala milyonlarca emekli, "yılbaşı ikramiyesi" verilip verilmeyeceğini merak ediyor. 2025 yılına girerken, bu konuda resmi bir açıklama yapılmaması belirsizliği artırıyor.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
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Emeklilere yılbaşı ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte cevabı - Resim: 1

Emekliler, Ramazan ve Kurban Bayramlarında düzenli olarak aldıkları ikramiyelerin yanı sıra, geçen yıl Cumhuriyetin 100. yılı nedeniyle verilen özel ikramiyenin ardından, bu yıl da yılbaşında benzer bir ödeme yapılmasını umut ediyordu. 

 

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Emeklilere yılbaşı ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte cevabı - Resim: 2

Ancak yetkililerden bu yönde herhangi bir açıklama gelmedi.

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Emeklilere yılbaşı ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte cevabı - Resim: 3

Geçmiş uygulamalara bakıldığında, yılbaşı sebebiyle emeklilere düzenli bir ikramiye ödenmediği görülüyor.

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Emeklilere yılbaşı ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte cevabı - Resim: 4

Uzmanlar, Cumhuriyetin 100. yılı için verilen ikramiyenin özel bir durum olduğunu belirtiyor ve bu yılbaşında herhangi bir ikramiye ödemesi beklenmediğini ifade ediyor.

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Emeklilere yılbaşı ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte cevabı - Resim: 5

2025 yılına girerken emekli maaşlarına yapılacak zam oranlarıyla ilgili çalışmalar devam ediyor.  

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Emeklilere yılbaşı ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte cevabı - Resim: 6

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın öncülüğünde yürütülen düzenleme kapsamında, en düşük emekli maaşının iyileştirilmesi planlanıyor.

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Emeklilere yılbaşı ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte cevabı - Resim: 7

Hükümetin, enflasyon oranını ve refah payını dikkate alarak zam oranını belirleyeceği ifade ediliyor.

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