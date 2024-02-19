Emeklilere zamlı bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?

Zamlı emekli bayram ikramiyeleri hakkındaki sorular, yüz binlerce emekli tarafından gündeme getirilmeye başlandı. Emekliler her yıl Ramazan ve Kurban Bayramı'nda 2 kez ikramiye alırken, bu yıl zamlı ikramiyelerin miktarını ve ne zaman hesaplarına geçeceğini merak ediyorlar. Dolayısıyla, zamlı emekli bayram ikramiyelerinin ne zaman yatırılacağı ve ne kadar olduğu konuları oldukça önemli hale geldi.