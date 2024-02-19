Emeklilere zamlı bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?
Zamlı emekli bayram ikramiyeleri hakkındaki sorular, yüz binlerce emekli tarafından gündeme getirilmeye başlandı. Peki Emeklilere zamlı bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak ve ne kadar oldu?
Zamlı emekli bayram ikramiyeleri hakkındaki sorular, yüz binlerce emekli tarafından gündeme getirilmeye başlandı. Emekliler her yıl Ramazan ve Kurban Bayramı'nda 2 kez ikramiye alırken, bu yıl zamlı ikramiyelerin miktarını ve ne zaman hesaplarına geçeceğini merak ediyorlar. Dolayısıyla, zamlı emekli bayram ikramiyelerinin ne zaman yatırılacağı ve ne kadar olduğu konuları oldukça önemli hale geldi.
2024 emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde milyonlarca emeklinin gündeminde yer almaya başladı. Her yıl 2 kez bayram ikramiyesi alan emekliler, bu yıl ne kadar ikramiye alacaklarını ve ikramiyelerin ne zaman yatacağını sorguluyor. Peki, 2024 emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu, ne zaman yatacak?
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK?
Ramazan Bayramı, 10 Nisan itibarıyla idrak edilecek. Emekliye bayram ikramiyeleri ise bayramdan önceki hafta hesaplara geçiyor.
Dolayısıyla emekliler, Ramazan Bayramı haftası öndesi 1-9 Nisan tarihleri aralığında bütün ilk ikramiyeleri almış olacak.
Diğer ikramiye ödemesinin ise Kurban Bayramı öncesi 10-15 Haziran haftasında ödenmesi bekleniyor.
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLDU?
Milyonlarca emeklinin merakla beklediği bayram ikramiyelerine yapılacak zam açıklandı.
Partisinin Ordu mitinginde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emeklilerin bayram ikramiyesinin yüzde 50 artışla 3 bin lira olacağını açıkladı.