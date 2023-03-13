Emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyesi zamlı mı olacak? İşte beklenen zam oranı

BEKLENEN ZAM ORANI

Geçen yıl Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde bin 100 TL ikramiye ödemesi yapılmıştı. Eğer emekli maaşlarına yapılan yüzde 30'luk zam bayram ikramiyelerine de uygulanırsa söz konusu tutar bin 430 TL'ye yükselecek. Kurban Bayramı'yla birlikte 2023 ikramiye tutarı toplamda 2 bin 860 TL olacak. Ancak böyle bir zam yapılacağına dair henüz bir açıklama yapılmadı. Bu konuda son karar ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'da olacak.