Emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyesi zamlı mı olacak? İşte beklenen zam oranı
Ramazan Bayramı yaklaşırken emeklileri bayram ikramiyesi heyecanı sardı. İkramiyelere zam yapılıp yapılmayacağı merak konusu. İşte Ramazan bayramı ikramiyesiyle ilgili son gelişmeler...
Ramazan Bayramı bu yıl 21 Nisan-24 Nisan arasında olacak. Bayrama 2,5 ay kala emeklilere verilecek ikramiye miktarı şimdiden gündem olmaya başladı.
2023 yılının ilk 6 ayı için yapılan emekli maaş zammının ardından "İkramiyeler ne kadar olacak?" sorusuna yanıt aranmaya başladı. Emeklilere bayram ikramiyesi konusunda yasal bir düzenleme yok ancak emekliler 2018 yılından bu yana düzenli olarak bayramlardan önce ikramiye alıyor.
BEKLENEN ZAM ORANI
Geçen yıl Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde bin 100 TL ikramiye ödemesi yapılmıştı. Eğer emekli maaşlarına yapılan yüzde 30'luk zam bayram ikramiyelerine de uygulanırsa söz konusu tutar bin 430 TL'ye yükselecek. Kurban Bayramı'yla birlikte 2023 ikramiye tutarı toplamda 2 bin 860 TL olacak. Ancak böyle bir zam yapılacağına dair henüz bir açıklama yapılmadı. Bu konuda son karar ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'da olacak.
EYT’DEN EMEKLİ OLANLAR FAYDALANABİLECEK!
Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesi Resmi Gazete’de yayımlandı. Başvurular 3 Mart itibarıyla alınmaya başlandı. Sosyal Güvenlik Kurumu normalde emekli aylığı başvurularını iki hafta içerisinde sonuçlandırıyor. Ancak EYT ile 2 milyon 225 bin kişinin emekli olması beklenirken yoğunluk yaşanıyor. Mart ayında başvuru yapan emekli adaylarının Nisan ayında emekli aylığı almaya başlaması bekleniyor.