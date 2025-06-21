Emekliliği öne çekmenin formülü ortaya çıktı! 5 yıl daha az çalışabilirsiniz
Türkiye’de emeklilik şartlarının zorlaştığı bir dönemde Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), belirli kriterleri karşılayan çalışanlara erken emeklilik fırsatı sunuyor. Çoğu çalışanın haberdar olmadığı bu uygulamalar sayesinde, emeklilik yaşı 5 yıla kadar erkene çekilebiliyor.
Türkiye’de çalışanların ve emeklilerin en büyük gündemlerinden biri olan emeklilik, yeni düzenlemelerle birlikte farklı avantajlar da sunuyor.
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), ağır iş koşullarında çalışanlar ve engelli çocuğa sahip anneler için erken emeklilik imkanı tanıyor. Ancak pek çok çalışan, bu düzenlemelerden haberdar değil.
Haber Global'e göre, SGK, özellikle ağır ve tehlikeli işlerde çalışanlar için “fiili hizmet süresi zammı” adı altında özel bir uygulama yürütüyor. Bu uygulama sayesinde çalışanların hem prim gün sayısı artıyor, hem de emeklilik yaşları geriye çekiliyor.
SAĞLANAN AVANTAJLAR:
Her hizmet yılı için 60, 90 veya 120 gün ek prim hakkı veriliyor.
Bu ek primler, toplam prim süresini yükseltiyor ve emeklilik yaşını düşürüyor.
ÖRNEK HESAPLAMA:
10 yıl boyunca yılda 120 gün fiili hizmet zammı alan bir çalışan:
Toplamda 1.200 gün ek prim kazanır.
Bu da yaklaşık 3,5 yıl erken emeklilik anlamına gelir.
SGK’nın erken emeklilik imkanlarından biri de, sürekli bakıma muhtaç engelli çocuğu bulunan annelere yönelik. Bu kapsamda annelere, çalıştıkları süreye bağlı olarak ek prim süresi tanınıyor.
Annenin prim gün sayısının %25’i kadar ek prim süresi sağlanıyor.
Bu süre, emeklilik yaşından düşülerek annenin daha erken emekli olmasını mümkün kılıyor.
ÖRNEK HESAPLAMA:
6.000 prim günü olan bir anne:
1.500 gün ek prim kazanır.
Bu da yaklaşık 4 yıl erken emeklilik sağlar.
SGK’nın sunduğu bu erken emeklilik fırsatları, kişiye özel hesaplamalar gerektiriyor. İşe başlama tarihi, sigorta türü (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı), mevcut yaş ve prim gün sayısı, bu planlamanın temel unsurları arasında yer alıyor.
Uzmanlar, erken emeklilik hakkından en verimli şekilde faydalanmak için profesyonel danışmanlık alınmasını öneriyor. Zira yanlış bir hesaplama ya da eksik bilgi, yıllarca sürecek mağduriyetlere neden olabiliyor.