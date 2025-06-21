Emekliliği öne çekmenin formülü ortaya çıktı! 5 yıl daha az çalışabilirsiniz

Haber Global'e göre, SGK, özellikle ağır ve tehlikeli işlerde çalışanlar için “fiili hizmet süresi zammı” adı altında özel bir uygulama yürütüyor. Bu uygulama sayesinde çalışanların hem prim gün sayısı artıyor, hem de emeklilik yaşları geriye çekiliyor.