Emeklilik bekleyenlere müjde! 5 yıl erken emekli olacaklar! SSK ve BAĞKUR eşitleniyor!

MAAŞLARDA KESİNTİ OLACAK MI?

2016 yılı öncesinde emekli olan ve emeklilik sonrası esnaflık yapan veya şirket ortaklığı olanların emekli maaşından yüzde 15, daha sonrasında da yüzde 10 Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) adı altında kesinti yapılıyordu. 2016 yılında bu kesinti kaldırıldı. Yani şu anda emekli olup da gidip esnaflık yaparsanız emekli maaşlarında hiçbir kesinti yoktur.