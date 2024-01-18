Emeklilik bekleyenlere müjde! 5 yıl erken emekli olacaklar! SSK ve BAĞKUR eşitleniyor!
Enflasyon oranlarının açıklanması ve ek zam tartışmalarının da hız kazanmasıyla emeklilik bekleyenler ya da nasıl emekli olacağını öğrenmek isteyenler bu konuyu internette araştırmaya başladılar. Erken emeklilikten kimler faydalanabilecek? Emeklilikte yaş şartı ne?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan Kabine toplantısının ardından erken emekliliğe dair önemli açıklamalarda bulundu.
Işıkhan, Bağkur emekli prim gün sayısının 9 binden 7 bin 200’e düşürülmesine ilişkin seçim vaadinin hatırlatılması üzerine, "Onu Orta Vadeli Plan’da hayata geçireceğiz. Onda sıkıntı yok. O söz mutlaka yerine gelecek ama bütçe disiplininden de çok uzaklaşmamamız gerekiyor” dedi.
NASIL 5 YIL ERKEN EMEKLİ OLUNUYOR?
Küçük esnafa getirilmesi düşünülen emeklilikte şart olan Bağkur prim ödemesinin 9000 günden 7200 güne düşürüleceğini söyleyebiliriz. Burada 1800 gün yani 5 yıl avantaj erken emeklilik avantajı sağlanmaktadır. Bu da beş yıla denk geliyor.
MAAŞLARDA KESİNTİ OLACAK MI?
2016 yılı öncesinde emekli olan ve emeklilik sonrası esnaflık yapan veya şirket ortaklığı olanların emekli maaşından yüzde 15, daha sonrasında da yüzde 10 Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) adı altında kesinti yapılıyordu. 2016 yılında bu kesinti kaldırıldı. Yani şu anda emekli olup da gidip esnaflık yaparsanız emekli maaşlarında hiçbir kesinti yoktur.
DÜZENLEME NE ZAMAN UYGULANACAK?
Düzenlemenin 2024 yılı içinde uygulanmaya başlanması bekleniyor. Ayrıca ev kadınlarının emekliliği, annelerin çocuk sayısına göre yıpranma payı, memurlarımızda 1. dereceye gelenlerde 3600 ek gösterge gibi özellikli konular da mevcut.