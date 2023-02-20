Emeklilikte Yaşa Takılanlar dikkat: EYT'de hesaplar değişti

EYT'DE HESAPLAR DEĞİŞTİ: İLK MAAŞ İÇİN YENİ TARİH

EYT’nin normalde şubat ayı içinde yasalaştırılarak, vatandaşların ilk maaşlarını mart ayında alması planlanmıştı. Ancak, deprem felaketinin olması nedeniyle Meclis çalışmalarına ara verilmesinin ardından gözler EYT’lilerin maaşlarını ne zaman alacağına çevrildi. Hürriyet’e konuşan AK Parti kurmayları, “Normalde mart ayında alınacağını ancak deprem nedeniyle süreç sekteye uğradı” dedi ve “EYT ertelenmez, çıkacak o kesin. Nisan için bir çare düşünülür martta geri ödemeli olmaz, nisana kalmış olur. Martta Genel Kurul’a geleceğini değerlendiriyoruz” açıklamasını yaptı.

KAYNAK: Dunya.com