EYT’lilere ikinci emeklilik fırsatı

- Bunların yanı sıra katılımcılar BES’te birikimlerini hisse senedi, metaverse veya sürdürülebilirlik gibi çeşitli fonlarda değerlendirerek hem birikimlerinin değerini koruyabiliyor hem de fon getirilerinden daha çok kazanıyorlar. Böylece birikimleri güvenli bir yatırım aracında kazançlı bir şekilde büyümeye devam ediyor. İkinci emeklilik hakkını dijitalden başlatmak isteyen müşterilerimiz için de aylık ödeme tutarlarına göre ek fayda kazanabilecekleri kampanyalarımız da devam ediyor.