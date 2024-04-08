Emeklilikte yeni dönem: Şartlar belli oldu! 3 yıl boyunca...
Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES), yeni dönem başlıyor. Katılımcılar bireysel emeklilik sözleşmesinden 3 yıl ayrılmayacağına dair taahhütname imzalayacak ilk defa başvuranlar ise 5 yıl sistemde kalmaları gerekecek.
Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES), evlilik, konut alımı ve doğal afet durumlarında sistemde biriken tutarın yüzde 50'sini alma imkanı sağlayan kısmen ödeme uygulamasında başvuru şartları netleşti. Uygulama ile katılımcılar, sistemden çıkmadan ve hak kaybına uğramadan evlilik, konut alımı ve doğal afet durumlarında hesaplarında biriken tutarın yüzde 50'ye kadar olan kısmını alabilecek.
Bu uygulamadan yararlanmak isteyen katılımcılar, sözleşmesi bulunan emeklilik şirketine SEDDK'nın belirlediği durum kapsamında başvuru yapabilecek. Emeklilik şirketleri katılımcıların başvurularının Emeklilik Gözetim Merkezi'nin sağladığı altyapı ile kontrolünü sağlayacak.
BAŞVURU ŞARTLARI
Katılımcıların başvuru yapmaları için belirlenen hallerde daha önce kısmen ödeme almamış olmaları gerekiyor.
Birden fazla bireysel emeklilik sözleşmesi bulunan kişilere sadece bir başvuru hakkı tanınırken, doğal afet hali hariç daha önce kısmen ödeme alanların, önceki kısmen ödeme tarihinden yeni başvuru tarihine kadar en az 5 yıl geçmiş olması şartı aranacak. İlk defa kısmen ödeme başvurusunda bulunan katılımcılarda ise en az 5 yıl sistemde olma durumuna bakılacak.