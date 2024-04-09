Emeklinin temmuz zammında bir ilk!

EMEKLİNİN TEMMUZ ZAMMINDA BİR İLK OLACAK

Ocak ayında memur maaşlarına ve emekli aylıklarına yüzde 49,25 oranında yapılan artış ile zamlar eşitlenmiş oldu. emekliler için temmuz ayında 6 aylık enflasyon zammının 27,21 olması bekleniyor.