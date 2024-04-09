Emeklinin temmuz zammında bir ilk!
Milyonlarca emekli seçimlerden önce seyyanen zam alamayınca temmuz zammını beklemeye başladı. Emekliler için temmuz ayında bir ilk yaşanacak.
EYT, SSK ve Bağ-Kur emeklileri maaş zamları için temmuz ayını bekliyor.
Üç aylık enflasyon farkının da belli olmasından sonra temmuz ayında tam zamlar belli olacak. Ocak ayında zam alan emeklilerin maaşı enflasyon karşısında eridi ve emeklinin alım gücü azaldı. Bayram ikramiyelerinden de umduğunu bulamayan emekli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seyyanen zammın kapısını kapatmasıyla hayal kırıklığı yaşadı.
EMEKLİNİN TEMMUZ ZAMMINDA BİR İLK OLACAK
Ocak ayında memur maaşlarına ve emekli aylıklarına yüzde 49,25 oranında yapılan artış ile zamlar eşitlenmiş oldu. emekliler için temmuz ayında 6 aylık enflasyon zammının 27,21 olması bekleniyor.
Memur maaşları ve emekli memur aylıklarında artış yapılırken ise öncelikle ocak ayındaki yüzde 15’lik toplu sözleşme zammı dikkate alınarak 6 aylık enflasyon farkı hesaplanacak. Memurlar ve emekli memurlar için 6 aylık enflasyon farkı yüzde 10,62 olacak.