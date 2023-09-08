Emekliye 5 bin TL ikramiye mi geliyor?
Temmuz ayında gerçekleşen ara zamdan beklediği artışı alamayan ve her geçen gün enflasyonun altında kalan emekliler için Cumhuriyet'in 100. yılında bir kez ödenecek olan 5 bin TL'lik ikramiye ödemesi gündemde konuşuluyor.
Yükselen yaşam maliyeti nedeniyle emeklilerin aldıkları maaşlar, hatta konut kira masraflarını bile karşılamakta yetersiz kalıyor.
Bu durumda, yılda iki kez ödenen ikramiye miktarları da emekli vatandaşların umutlarını geride bırakıyor.
Sabah Gazetesi'nden Mete Dirice'nin haberine göre emekli maaşı düzenlemesi Ekim ayında Meclis'in açılmasıyla beraber masaya gelecek. "Emekliye ek zam, Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi ne kadar olacak?" sorusu gündemdeki sıcaklığını korurken Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yıl sonuna kadar düzenlemenin tamamlanacağı mesajını verdi.
Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'te maaş zamları için dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Emekli maaşları ile ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, dengeliyici bir çalışmaya dikkat çekerek, "Yıl sonuna kadar sonuçlandırmayı öngörüyoruz" ifadelerini kullandı.
YENİ MAAŞ ZAMMI SİSTEMİ
Ayrıca Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, maaş artışlarına ilişkin "Bundan sonra ücret düzenlemeleri hedef enflasyona göre yapılacak" şeklinde konuştu.