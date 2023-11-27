Emekliye 5 Bin TL İkramiye Müjdesinde Yeni Gelişme! Hangi Çalışanlar İkramiye Alacak?

Çalışan emeklilere ve çiftçi kayıt sistemine kayıtlı olan emekliler 5 bin TL emekli ikramiyesinden yararlanamamıştı. Geçtiğimiz günlerde yapılan ve bir defaya mahsus ödenen 5000 TL emekli ikramiyesi ile ilgili sevindiren açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından geldi. 5.000 TL emekli ikramiyesinden yararlanamayan çalışan emekliler ve çiftçiler için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan iki bakanlığa talimat verdi.