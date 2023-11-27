Emekliye 5 Bin TL İkramiye Müjdesinde Yeni Gelişme! Hangi Çalışanlar İkramiye Alacak?
Geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Erdoğan çalışan emeklilere ikramiye verileceğini duyurdu. 5 Bin TL olan ikramiyeyle ilgili gelişmeler oldu. Hangi emekli çalışanlar 5 bin TL ikramiye alacak?
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyetin 100. yılına özel bir defaya mahsus emekliye 5 bin TL ikramiye ödeneceğini duyurmuştu. İlk etapta hesaplara paralar yatırıldı.
Emekliye 5 Bin TL İkramiye Müjdesinde Yeni Gelişme! Hangi Çalışanlar İkramiye Alacak?
Çalışan emekliler ve Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı olan emekliler kapsam dışında tutuldu. İkinci düzenlemeden yararlanamayan emekliler için müjdeli haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan yeniden açıkladı.
Çalışan emeklilere ve çiftçi kayıt sistemine kayıtlı olan emekliler 5 bin TL emekli ikramiyesinden yararlanamamıştı. Geçtiğimiz günlerde yapılan ve bir defaya mahsus ödenen 5000 TL emekli ikramiyesi ile ilgili sevindiren açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından geldi. 5.000 TL emekli ikramiyesinden yararlanamayan çalışan emekliler ve çiftçiler için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan iki bakanlığa talimat verdi.
Geçtiğimiz gün 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen toplantıya katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan aldıkları kararı açıkladı.