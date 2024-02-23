Emekliye bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

2024 emekli bayram ikramiyesi için tarih araştırmaları başladı. Yüz binlerce emekli her yıl 2 kez bayram ikramiyesi alıyor. 2 bin liradan toplamda 4 bin lira bayram ikramiyesi alan emekliler, zamlı bayram ikramiyelerini bu yıl alacakları tarihi merak ediyor. Peki, bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Zamlı emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu?