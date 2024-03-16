Emekliye bayram sürprizi
2024 yılı emekliler için özel bir yıl ilan edildikten sonra, emekliler için yeni destek paketleri üzerinde çalışmalar hızla sürüyor. Kaynaklara göre, en düşük emekli maaşı alan bireylere 3 bin 500 TL doğalgaz yardımı sağlanacak. Gelişmeler için haberimizi takip edin...
Emekliler artan fiyatlar ile mücadele etmeye devam ediyor. Seyyanen zam beklentisi suya düşen emekliler, bayram ikramiyelerindeki artış ile de hayal kırıklığı yaşadı. Hükümet emekliler için yeni destek paketleri hazırlanıyor. En düşük emekli maaşı alanlar için 'Emekli Kart' düzenlemesi yolda.
EMEKLİYE 3 BİN 500 TL DESTEK
Bakanlıklar emekliler için destek paketleri üzerinde çalışıyor. Destek paketleri özellikle en düşük emekli maaşı alanları kapsayacak şekilde yapılıyor. Çalışmalar bittiğinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı dar gelirli vatandaşlar için uyguladığı yardım programlarına emeklileri de dahil etmeyi planlıyor.
Emeklilere gıda desteğinin yanında doğalgaz desteği de verilmesi hedefleniyor. Bu destekler emekli kartı ile emeklilere verilmesi planlanıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yıllık dar gelirli vatandaşlara 3 bin 500 TL doğalgaz desteği veriyor.