Emekliye bayram sürprizi

Emekliler artan fiyatlar ile mücadele etmeye devam ediyor. Seyyanen zam beklentisi suya düşen emekliler, bayram ikramiyelerindeki artış ile de hayal kırıklığı yaşadı. Hükümet emekliler için yeni destek paketleri hazırlanıyor. En düşük emekli maaşı alanlar için 'Emekli Kart' düzenlemesi yolda.