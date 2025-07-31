Emekliye büyük promosyon yarışı başladı!

Emekli maaşı 16 bin 881 TL'ye yükselince, bankalar da kesenin ağzını açtı. 27 bin TL'ye varan promosyon ödemesiyle dikkat çeken bankalar, yeni müşterileri kazanmak için rekabeti artırdı. İşte tüm detaylar ve banka banka ödeme listesi...

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma: Güncellenme:
Emekliye büyük promosyon yarışı başladı! - Resim: 1

Emekli maaşlarına yapılan zamların ardından bankalar promosyon tutarlarını yükseltti. Emekli maaşını taşıyanlara 3 yıl taahhüt karşılığında sunulan ödemeler bazı bankalarda 27.000 TL’ye ulaştı.

1 13
Emekliye büyük promosyon yarışı başladı! - Resim: 2

İşte Haber Global'e göre, banka banka ödeme listesi...

2 13
Emekliye büyük promosyon yarışı başladı! - Resim: 3

DENİZBANK

DenizBank, "Emeklilere 20.000 TL'ye varan nakit promosyon" kampanyasını duyurdu

3 13
Emekliye büyük promosyon yarışı başladı! - Resim: 4

QNB FİNANSBANK

Banka, 15.000 TL nakit promosyonun yanı sıra emekli kredi kartına yıllık 1.200 TL indirimle toplamda 16.200 TL’ye varan ödeme sunuyor.

4 13
Emekliye büyük promosyon yarışı başladı! - Resim: 5

YAPI KREDİ

1 Mart – 31 Mart 2025 tarihleri arasında maaşını Yapı Kredi'ye taşıyanlara 20.000 TL’ye varan promosyon verilecek.

5 13
Emekliye büyük promosyon yarışı başladı! - Resim: 6

VAKIFBANK

Maaşını VakıfBank'a taşıyanlara 12.000 TL promosyonun yanı sıra kredi kartı alışverişleriyle birlikte toplam 27.000 TL’ye varan ödeme fırsatı sunuluyor.

6 13
Emekliye büyük promosyon yarışı başladı! - Resim: 7

HALKBANK

3 yıllık taahhüt karşılığı SGK emeklilerine 12.000 TL’ye varan promosyon veriliyor.

7 13
Emekliye büyük promosyon yarışı başladı! - Resim: 8

İŞ BANKASI

İş Bankası, emeklilere özel 14.000 TL’ye kadar promosyon ödeme planını duyurdu.

8 13
Emekliye büyük promosyon yarışı başladı! - Resim: 9

ZİRAAT BANKASI

SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine 12.000 TL’ye varan promosyon fırsatı tanıyor.

9 13
Emekliye büyük promosyon yarışı başladı! - Resim: 10

GARANTİ BBVA

Garanti BBVA, emekli maaşını taşıyanlara 15.000 TL'ye kadar nakit promosyon fırsatı sundu.

10 13
Emekliye büyük promosyon yarışı başladı! - Resim: 11

AKBANK

SGK emekli maaşını taşıyana 15.000 TL nakit promosyon ve ek 2.500 TL chip-para ile toplamda 17.500 TL ödül vadediyor.

11 13
Emekliye büyük promosyon yarışı başladı! - Resim: 12

ING

ING, maaşını bankaya taşıyanlara ek promosyonlarla birlikte 25.000 TL’ye kadar nakit ödeme yapıyor.

12 13
Emekliye büyük promosyon yarışı başladı! - Resim: 13

TEB

TEB’ten emeklilere 12.000 TL ana promosyon ve 9.000 TL ek promosyon olmak üzere toplamda 21.000 TL’ye varan ödeme fırsatı sunuluyor.

13 13
emekli promosyonu