Emekliye büyük promosyon yarışı başladı!
Emekli maaşı 16 bin 881 TL'ye yükselince, bankalar da kesenin ağzını açtı. 27 bin TL'ye varan promosyon ödemesiyle dikkat çeken bankalar, yeni müşterileri kazanmak için rekabeti artırdı. İşte tüm detaylar ve banka banka ödeme listesi...
Emekli maaşlarına yapılan zamların ardından bankalar promosyon tutarlarını yükseltti. Emekli maaşını taşıyanlara 3 yıl taahhüt karşılığında sunulan ödemeler bazı bankalarda 27.000 TL’ye ulaştı.
İşte Haber Global'e göre, banka banka ödeme listesi...
DENİZBANK
DenizBank, "Emeklilere 20.000 TL'ye varan nakit promosyon" kampanyasını duyurdu
QNB FİNANSBANK
Banka, 15.000 TL nakit promosyonun yanı sıra emekli kredi kartına yıllık 1.200 TL indirimle toplamda 16.200 TL’ye varan ödeme sunuyor.
YAPI KREDİ
1 Mart – 31 Mart 2025 tarihleri arasında maaşını Yapı Kredi'ye taşıyanlara 20.000 TL’ye varan promosyon verilecek.
VAKIFBANK
Maaşını VakıfBank'a taşıyanlara 12.000 TL promosyonun yanı sıra kredi kartı alışverişleriyle birlikte toplam 27.000 TL’ye varan ödeme fırsatı sunuluyor.
HALKBANK
3 yıllık taahhüt karşılığı SGK emeklilerine 12.000 TL’ye varan promosyon veriliyor.
İŞ BANKASI
İş Bankası, emeklilere özel 14.000 TL’ye kadar promosyon ödeme planını duyurdu.
ZİRAAT BANKASI
SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine 12.000 TL’ye varan promosyon fırsatı tanıyor.
GARANTİ BBVA
Garanti BBVA, emekli maaşını taşıyanlara 15.000 TL'ye kadar nakit promosyon fırsatı sundu.
AKBANK
SGK emekli maaşını taşıyana 15.000 TL nakit promosyon ve ek 2.500 TL chip-para ile toplamda 17.500 TL ödül vadediyor.
ING
ING, maaşını bankaya taşıyanlara ek promosyonlarla birlikte 25.000 TL’ye kadar nakit ödeme yapıyor.
TEB
TEB’ten emeklilere 12.000 TL ana promosyon ve 9.000 TL ek promosyon olmak üzere toplamda 21.000 TL’ye varan ödeme fırsatı sunuluyor.