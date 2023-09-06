Emekliye Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi ödemesi yapılacak mı?
1 Ekim'de Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) açıldıktan sonra emeklilere ek bir zam yapılması gündemde. Öte yandan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla emeklilere üçüncü bir ikramiye verileceği iddia ediliyor.
1 Ekim'de Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) açıldıktan sonra emeklilere ek bir zam yapılması gündemde. Ayrıca, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla emeklilere üçüncü bir ikramiye verileceği iddia ediliyor. Emeklilere, Ramazan ve Kurban Bayramları'nda da ikramiye ödemeleri yapılıyor. Ancak, Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi ödemesi konusunda resmi bir duyuru yapılmış değil.
29 Ekim 2023 tarihinde cumhuriyetin ilanının 100. yılı coşkuyla kutlanacak. Bu özel ve anlamlı günde, milyonlarca emeklinin ikramiye ödemesi yapılacağı iddiası son günlerde sosyal medyada dolaşıyor. İşte, emeklilere Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi ödemesi hakkında son güncel bilgiler...
EMEKLİLERE CUMHURİYET BAYRAMI İKRAMİYESİ VERİLECEK Mİ?
Yaklaşık 17 milyon emekli Ramazan ve Kurban bayramlarında iki kez ikramiye alıyor. Bu yıl Cumhuriyet'in 100. Yılı dolayısıyla, üçüncü ikramiye ödenmesinin gündeme geldiği iddiaları sosyal medyada konuşuluyor.
Bu kapsamda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı uzmanlarının düzenleme için hazırlık yaptığı iddia ediliyor.
Bu konuya dair resmi kurum ve kişilerden henüz bir açıklama yok.