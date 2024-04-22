Emekliye güzel haber: O banka promosyon tutarını artırdı
Emekliler ek gelir elde edebilmek için bankaların emekli promosyonlarını araştırıyor. Emekliler Garanti Bankası emekli promosyonu, Hangi banka yüksek emekli promosyonu veriyor, 15 bin lira promosyon veren banka hangisi? sorularının cevabını arıyor. Garanti Bankası'ndan emekliye güzel haber geldi.
Kamu bankalarının emekli promosyonlarını artırmalarının ardından özel bankalarda da promosyon yarışı başladı. Garanti BBVA emekli promosyonlarını artırdı. Peki Garanti Bankası ne kadar promosyon veriyor, Garanti Bankası emekli promosyonu 2024, Garanti Bankası emekli promosyonuna nasıl başvurulur?, İki ayrı emekli maaşı alan iki promosyon alabilir mi? Detaylar haberimizde...
SGK emekli maaşını Garanti Bankası'nda alanlara 15 bin TL'ye varan emekli promosyonu ödemesi yapıyor. 15 bin TL'ye kadar olan emekli promosyonundan yararlanmak isteyen emekliler için son tarih 30 Nisan 2024 olarak açıklandı.
GARANTİ BANKASI EMEKLİ PROMOSYONUNA NASIL BAŞVURULUR?
Emekli maaşını taşıyıp güncel emekli promosyonundan yararlanmak isteyen emekliler, SSK ya da Bağ-Kur’dan yeni emekli olacaklar emeklilik dilekçesinde Garanti BBVA’yı seçerek emekli banka promosyonları avantajından yararlanabilirsiniz.
Emekli olanlar ise Garanti BBVA Mobil üzerinden veya şubelere giderek emekli maaşı taşıma başvurusunda bulunabiliyor. Banka emeklilik promosyonları avantajından yararlanmak için maaşınızı üç yıl süre ile Garanti BBVA’dan almayı taahhüt etmeniz gerekmektedir.