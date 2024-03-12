Emekliye kademeli zam mı gelecek?

Emeklilerin Bayram ikramiyeleri yüzde 50 artış ile 3 bin TL'ye çıkarıldı. Bayram ikramiyeleri ile ilgili karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Emekliler ikramiye ödemelerinin yapılacağı tarihin açıklanmasını beklerken seyyanen zam için de açıklamalar gelmeye devam ediyor.