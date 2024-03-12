Emekliye kademeli zam mı gelecek?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emekliye seyyanen zam konusunda kapıyı kapatmış olsa da konu gündemdeki önemini koruyor. Uzmanlar, seçim anketlerine atıfta bulunarak "Emekliye seyyanen zamın" yakında gelebileceğini belirtiyor.
Emeklilerin Bayram ikramiyeleri yüzde 50 artış ile 3 bin TL'ye çıkarıldı. Bayram ikramiyeleri ile ilgili karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Emekliler ikramiye ödemelerinin yapılacağı tarihin açıklanmasını beklerken seyyanen zam için de açıklamalar gelmeye devam ediyor.
Analisteler en düşük emekli maaşının seçimlerden önce 12 bin TL, 10 bin üzeri emekli maaşlarına ise kademeli zam olacağı öngörüsünde bulunuyor. SGK Uzmanı İsa Karakaş ise anketlere dikkat çekerek emekliye seçim zammının geleceğini belirtti.
EMEKLİLERE SEYYANEN ZAMDA ANKET DETAYI
SGK Uzmanı İsa Karataş daha önceki seçimlerde emeklilere yapılan zamlara dikkat çekerek anketlerinde göz önüne alınacağını belirterek emeklilere zammın gelebileceğini iddia etti.
Canlı yayında açıklamalarda bulunan Karakaş, şunları söyledi:
- Seyyanen zam gelecek mi? Şu anki vaatlere bakıldığında kira yardımı, uçak indirimi ve promosyon sosyal yardımlar veriliyor.