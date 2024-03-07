Emekliye kötü, asgari ücretliye iyi haber mi geliyor?

Ancak kamuoyunda Cumhurbaşkanı’nın bu açıklamalarıyla birlikte emekli maaşlarına ek düzenleme yapılacağı şeklinde bir yanlış algı oluştu. Ankara Günlüğü’nde daha önce birkaç kez belirttiğim gibi ekonomi yönetiminin kafasında emeklilere ek zam verme gibi bir plan yok. En azından şimdilik yok.