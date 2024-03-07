Emekliye kötü, asgari ücretliye iyi haber mi geliyor?
Emeklinin de asgari ücretlinin de gözleri zam haberinde. Peki güzel haber gelecek mi? Ekonomi Gazetesi Ankara Haber Müdürü Hüseyin Gökçe Ankara kulis bilgilerini paylaştı. İşte detaylar...
Emeklinin de asgari ücretlinin de gözleri zam haberinde. Peki güzel haber gelecek mi? Ekonomi Gazetesi Ankara Haber Müdürü Hüseyin Gökçe Ankara kulis bilgilerini paylaştı. İşte detaylar...
Hüseyin Gökçe, Ankara kulislerinden son bilgileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun son yaptığı açıklamalarla birlikte değerlendirerek verdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir süredir seçim mitinglerinde hayat pahalılığı yanı sıra çalışanlar ve emekliler gibi sabit ücretlilerin durumunun iyileştirilmesine yönelik mesaj vermeyi sürdürüyor. Keza hafta başında toplanan kabinenin ardından yaptığı açıklamada da bu kesimlerin yaşadıkları ekonomik sorunların farkında olduklarını yineledi.
Ancak kamuoyunda Cumhurbaşkanı’nın bu açıklamalarıyla birlikte emekli maaşlarına ek düzenleme yapılacağı şeklinde bir yanlış algı oluştu. Ankara Günlüğü’nde daha önce birkaç kez belirttiğim gibi ekonomi yönetiminin kafasında emeklilere ek zam verme gibi bir plan yok. En azından şimdilik yok.