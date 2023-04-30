Emekliye maaş düzenlemesi yolda

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, maaş artışlarına ilişkin bilgi vererek Temmuz ayını işaret etti.

Bilgin, "Ne kadar reel kayba uğramıştır asgari ücretliler onu hesap ederek Temmuzda yeniden düzenleyeceğiz. Kamu çalışanlarına yılbaşında enflasyon farkı ve yaklaşık yüzde 14 bir refah payı verdik. Şimdi Temmuzda yeniden onu düzenleyeceğiz. Bu aynı zamanda emeklileri de kapsayan bir şey." dedi.