Emekliye maaşlarına "iyileştirme" mi geliyor!
Emekli maaşları her geçen gün yükselen enflasyon karşısında erimeye devam ederken Ak Partili bir isimden "iyileştirme haberi geldi. İşte detaylar...
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Cumhur İttifakı ve AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok duyurdu! Emekli maaşı için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iyileştirme yapacağını açıkladı.
TBMM'nin kapalı olması nedeniyle emeklilerle ilgili kararların Meclis'te alınması gerektiğini ifade eden Altınok, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğünü ve bütçe imkanları doğrultusunda emeklilere yönelik iyileştirmeler yapılacağını aktardı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emeklilerin mağduriyetin farkında olduğunu söyleyen Altınok şunları söyledi:
Emeklilerimize her türlü desteği veriyoruz. Biliyorsunuz TBMM kapalı ve emeklilerle ilgili karar Meclis'te alınıyor. Cumhurbaşkanımız ile konuştum, emeklilerle ilgili bütçe imkanlarına göre iyileştirme yapılacak.