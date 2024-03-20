Emekliye maaşlarına "iyileştirme" mi geliyor!

Emekli maaşları her geçen gün yükselen enflasyon karşısında erimeye devam ederken Ak Partili bir isimden "iyileştirme haberi geldi. İşte detaylar...

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Editör: Yağmur Biçen
Emekliye maaşlarına "iyileştirme" mi geliyor! - Resim: 1

Cumhur İttifakı ve AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok duyurdu! Emekli maaşı için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iyileştirme yapacağını açıkladı.

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Emekliye maaşlarına "iyileştirme" mi geliyor! - Resim: 2

TBMM'nin kapalı olması nedeniyle emeklilerle ilgili kararların Meclis'te alınması gerektiğini ifade eden Altınok, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğünü ve bütçe imkanları doğrultusunda emeklilere yönelik iyileştirmeler yapılacağını aktardı.

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Emekliye maaşlarına "iyileştirme" mi geliyor! - Resim: 3

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emeklilerin mağduriyetin farkında olduğunu söyleyen  Altınok şunları söyledi:

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Emekliye maaşlarına "iyileştirme" mi geliyor! - Resim: 4

Emeklilerimize her türlü desteği veriyoruz. Biliyorsunuz TBMM kapalı ve emeklilerle ilgili karar Meclis'te alınıyor. Cumhurbaşkanımız ile konuştum, emeklilerle ilgili bütçe imkanlarına göre iyileştirme yapılacak.

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