Emekliye müjde: Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? İşte tüm detaylar

Örneğin, hem kendi emekli maaşını hem de dul aylığını alan bir vatandaş, sadece emekli maaşı esas alınarak 4 bin liralık ikramiye alacak. Aynı şekilde, hem dul hem de yetim aylığı alanlar da yalnızca dul aylığına ait dosya üzerinden ödeme alacaklar.

Emekli aylığı ile birlikte sürekli iş göremezlik geliri bulunanlara da sadece emeklilik dosyasından ikramiye ödemesi yapılacak.