Emekliye müjde: Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? İşte tüm detaylar
Kurban Bayramı öncesinde emeklilere ödenecek bayram ikramiyelerinin ne zaman hesaplara geçeceği belli oldu. Bu yıl yüzde 33,33 zam yapılan ikramiyeler, 4 bin lira olarak ödenecek. Ödemeler 2-5 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
2025 yılı Kurban Bayramı öncesinde emeklilere ödenecek bayram ikramiyesi tutarları ve ödeme takvimi belli oldu. Geçtiğimiz yıl 3 bin lira olarak ödenen bayram ikramiyesi, bu yıl yüzde 33,33 zamla birlikte 4 bin liraya çıkarıldı. Böylece emekliler, 2025 yılı boyunca toplamda 8 bin lira ikramiye almış olacak.
Kurban Bayramı bu yıl 6 Haziran’da başlıyor. Ekonomim'e göre, emeklilere verilecek bayram ikramiyelerinin ise 2-5 Haziran tarihleri arasında hesaplara yatırılması planlanıyor.
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın duyuracağı resmi takvime göre, ödemeler emeklilerin tahsis numaralarına göre sırayla yapılacak.
YENİ EMEKLİLER DE İKRAMİYEDEN FAYDALANACAK
Mart, nisan, mayıs ve haziran aylarında emeklilik sürecini tamamlayan vatandaşlar da bu yıl Kurban Bayramı ikramiyesini alabilecek.
1 Mart ile 31 Mayıs tarihleri arasında emeklilik dilekçesi verip aylık bağlama işlemi tamamlananlar, ilk bayram ikramiyelerini Kurban Bayramı’nda alacak. Mayıs ayında dilekçe verip henüz maaşı bağlanmayanlar ise ikramiyelerini ilk maaşla birlikte alacaklar.
Vefat eden sigortalılardan dolayı dul veya yetim aylığı alanlara da bayram ikramiyesi ödemesi yapılacak. İkramiye, dosya bazında ve hak sahiplerinin hisseleri oranında hesaplanacak.
Kendi çalışmasından dolayı maaş almayan ve yalnızca dul aylığı olan eşler, yüzde 75 oranındaki aylıkla birlikte 3 bin lira ikramiye alacak.
Tek başına yetim aylığı alan kız çocukları yüzde 50 oranında hisse ile 2 bin lira alacak.
Kardeşleriyle birlikte yetim aylığı alan çocuklar ise yüzde 25 oranında hisseyle bin lira ikramiye alacak.
İŞ GÖREMEZLİK GELİRİ OLANLAR İÇİN İKRAMİYE TUTARLARI
İş kazası ya da meslek hastalığı nedeniyle en az yüzde 10 oranında iş gücü kaybı yaşayanlara bağlanan sürekli iş göremezlik gelirine göre bayram ikramiyesi tutarları değişiklik gösteriyor.
Yüzde 10 iş gücü kaybı olan kişiye: 400 lira
Yüzde 40 kaybı olan kişiye: 1.600 lira
Ayrıca Türkiye ile yurtdışındaki prim gün sayısı oranına göre kısmi emekli aylığı bağlananlara da bu oranlar doğrultusunda ikramiye ödemesi yapılacak.
BİRDEN FAZLA MAAŞI OLANLAR DİKKAT!
SGK’dan birden fazla maaş veya gelir alanlara bayram ikramiyesi, yalnızca en yüksek ödeme yapılan dosya üzerinden yatırılacak.
Örneğin, hem kendi emekli maaşını hem de dul aylığını alan bir vatandaş, sadece emekli maaşı esas alınarak 4 bin liralık ikramiye alacak. Aynı şekilde, hem dul hem de yetim aylığı alanlar da yalnızca dul aylığına ait dosya üzerinden ödeme alacaklar.
Emekli aylığı ile birlikte sürekli iş göremezlik geliri bulunanlara da sadece emeklilik dosyasından ikramiye ödemesi yapılacak.
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından resmi ödeme takvimi açıklandığında tüm detaylar netleşecek.