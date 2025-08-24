Emekliye promosyon müjdesi! Hangi banka en yüksek ödemeyi yapıyor?
Emekli maaşlarına Temmuz ayında yapılan zam sonrası bankaların promosyon yarışı kızıştı. Kamu ve özel bankalar, maaşını taşıyan emeklilere farklı tutarlarda ödeme fırsatları sunuyor. Ağustos 2025 itibarıyla en yüksek emekli promosyonunu hangi bankanın verdiği merak ediliyor.
2025 Temmuz ayında emekli maaşlarına yapılan artış, bankaların promosyon ödemelerini de doğrudan etkiledi. Milyonlarca emekli, maaşını taşıyarak daha yüksek promosyon almanın yollarını arıyor. Bankalar arasındaki rekabet ise giderek büyüyor.
Emeklilerin en çok merak ettiği soru, “En yüksek emekli promosyonunu hangi banka veriyor?” oldu.
İşte banka banka güncel promosyon tutarları:
GARANTİ BBVA
Garanti BBVA, maaşını taşıyan emeklilere maaş aralıklarına göre promosyon ödemesi yapıyor.
10.000 TL’ye kadar olanlara 6.250 TL
10.000 – 15.000 TL arasında olanlara 10.000 TL
15.000 – 20.000 TL arasında olanlara 12.500 TL
20.000 TL ve üzerinde olanlara 15.000 TL
Promosyondan 25 Temmuz – 31 Ağustos 2025 tarihleri arasında maaşını 3 yıl boyunca bankadan almayı taahhüt eden emekliler faydalanabiliyor.
AKBANK
Akbank, maaşını 1-31 Ağustos 2025 arasında taşıyan emeklilere 15.000 TL’ye varan promosyon sunuyor. Ayrıca otomatik fatura ödeme talimatı verenler, fatura başına 500 TL olmak üzere toplamda 2.500 TL ek nakit ödül kazanabiliyor. Böylece toplam ödeme 17.500 TL’ye kadar çıkıyor.
İŞ BANKASI
İş Bankası, emekli maaşını taşıyanlara 15.000 TL’ye varan nakit promosyon veriyor. Ayrıca 6.000 TL’ye varan ek promosyon, Maximum Kart’ı yıllık ücret ödemeden kullanma, diğer banka ATM’lerinden ücretsiz nakit çekme, ücretsiz para transferi ve indirimli faizli Ek Hesap gibi ayrıcalıklar sunuyor.
HALKBANK
Halkbank, maaşını 3 yıl boyunca bankadan almayı taahhüt eden tüm SGK emeklilerine 12.000 TL’ye kadar promosyon ödüyor.
TEB
TEB, emekli maaşını taşıyanlara 21.000 TL’ye varan promosyon imkanı sağlıyor.
Ana promosyon: 12.000 TL
Elektrik veya doğalgaz faturası olmak şartıyla 2 otomatik fatura ödeme talimatı verilirse ek 9.000 TL promosyon
Toplamda 21.000 TL’ye varan promosyon alınabiliyor.
VAKIFBANK
Vakıfbank, maaş aralıklarına göre şu ödemeleri yapıyor:
10.000 TL’ye kadar olanlara 5.000 TL
10.000 – 15.000 TL arası olanlara 8.000 TL
15.000 – 20.000 TL arası olanlara 10.000 TL
20.000 TL ve üzerindekilere 12.000 TL
ZİRAAT BANKASI
Ziraat Bankası da Vakıfbank ile benzer şekilde maaş aralıklarına göre promosyon ödemesi yapıyor:
10.000 TL’ye kadar olanlara 5.000 TL
10.000 – 15.000 TL arası olanlara 8.000 TL
15.000 – 20.000 TL arası olanlara 10.000 TL
20.000 TL ve üzerindekilere 12.000 TL