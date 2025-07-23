Emekliye promosyon yağmuru! İşte banka banka güncel Temmuz 2025 oranları
Zamlı maaş sonrası bankalar kesenin ağzını açtı. Hangi banka ne kadar veriyor? İşte tüm detaylar…
Temmuz 2025 zamlı emekli maaşlarının ardından milyonlarca emekli, bankaların güncel promosyon kampanyalarına yöneldi.
SGK emeklilerine 3 yıl boyunca maaş taşıma taahhüdü karşılığında verilen promosyonlar bankadan bankaya değişirken, bazı özel bankalarda tutar 27 bin TL’ye kadar yükseldi.
İşteSabah Gazetesi’ne göre, banka banka güncel emekli promosyonları…
YAPIKREDİ
15 Haziran – 31 Temmuz 2025 tarihleri arasında SGK emekli maaşını 3 yıl boyunca Yapı Kredi’ye taşıma sözü veren emekliler, 27.000 TL’ye varan promosyon alabiliyor.
VAKIFBANK
1 Şubat – 31 Ağustos 2025 tarihleri arasında SGK maaşını VakıfBank’a taşıyan emekliler için;
10.000 TL altı maaş: 5.000 TL
10.000 TL – 15.000 TL arası: 8.000 TL
15.000 TL – 20.000 TL arası: 10.000 TL
20.000 TL üzeri: 12.000 TL
Ayrıca kampanya kapsamında ek ödemelerle toplam promosyon 27.000 TL’ye ulaşabiliyor.
GARANTİ BBVA
Garanti BBVA, emeklilere:
15.000 TL’ye kadar nakit promosyon
Üzerine Bonus Kart/Paracard ile alışverişlere 6.000 TL’ye kadar bonus
Toplamda 21.000 TL’ye kadar kazanç sunuyor.
ING
Maaşını ING’ye taşıyan emeklilere;
10.000 TL altı maaş: 6.250 TL
10.000 TL – 15.000 TL arası: 10.000 TL
15.000 TL – 20.000 TL arası: 12.500 TL
20.000 TL üzeri: 15.000 TL
Ek nakit promosyonlarla toplam ödeme 25.000 TL’ye çıkabiliyor.
DENİZBANK
04 Ekim 2024 – 31 Temmuz 2025 tarihleri arasında geçerli kampanyada;
0 – 9.999 TL maaş: 5.000 TL
10.000 – 14.999 TL maaş: 8.000 TL
15.000 – 19.999 TL maaş: 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri maaş: 12.000 TL
Promosyonlara ek avantajlarla birlikte toplam kazanç 20.000 TL’ye kadar çıkabiliyor.
TEB
TEB, 3 yıllık taahhüt veren emeklilere:
12.000 TL’ye kadar ana promosyon
2 veya daha fazla fatura talimatına ek 9.000 TL
Toplamda 21.000 TL’ye kadar promosyon sunuyor.
ZİRAAT BANKASI
SGK maaşını Ziraat Bankası’ndan alan emeklilere maksimum 12.000 TL’ye kadar promosyon ödemesi yapılmaktadır.
HALKBANK
10.000 TL altı maaş: 5.000 TL
Diğer emeklilere: 12.000 TL’ye kadar
Ölüm aylığı alan hak sahipleri de başvurmaları halinde promosyon alabiliyor.
İŞ BANKASI
İlk 3 otomatik fatura ödeme talimatına toplamda 1.000 TL’ye kadar MaxiPuan
İlk kez kredi kartı başvurusu yapan emeklilere, alışverişlerinde toplamda 5.000 TL’ye kadar indirim
İş Bankası’nda promosyon ödemesi net belirtilmemiş olsa da ek avantajlarla emeklilere özel ayrıcalıklar sunuluyor.