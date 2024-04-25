Emekliye 'refah paketi' düzenlemesinde neler var?
Emeklileri ilgilendiren 'refah paketi' çalışmaları hız kazandı. 2024'ün emekliler için önemli bir yıl olacağı belirtilirken, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, emekli maaşı düzenlemesi üzerinde çalışmaların kısa sürede tamamlanacağını açıkladı. Peki, 'refah paketi' nedir? Hangi maddeleri içeriyor?
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 16 milyon emekliyi ilgilendiren refah paketi çalışmalarının kısa sürede açıklanacağını duyurdu.
Sabah gazetesinin edindiği bilgilere göre, emeklilerle ilgili yapılan çalışmanın detaylarına bakıldığında hem gelirlerini artırıcı hem de günlük hayatlarını kolaylaştırıcı tedbirler göze çarpıyor.
Çalışma Bakanlığı gerek kurumlar gerekse diğer bakanlıklar nezdinde görüşmelerini sürdürüyor. Belli bir takvim çerçevesinde yapılacak desteklerin ana başlıkları ise şöyle:
ULAŞIM DESTEĞİ
Belediyelerin sunduğu toplu taşıma dışında emeklilerin diğer ulaşım araçlarından da indirimli ya da ücretsiz yararlanabilmesi için çalışmalar yapılıyor. Bu noktada uçak ve tren biletlerinde emekliler için ayrıcalık tanınacak. Bunun için Ulaştırma Bakanlığı devreye girecek ve çalışmalarını tamamlayacak.