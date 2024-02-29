Emekliye seçim zammı mı gelecek?

En düşük emekli maaşının 10 bin TL olması ile emekliler ses çıkarmaya devam ediyor. Yerel seçimler öncesi emeklilere seyyanen zam yapılması beklenirken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan emeklilere yapılacak zammın maliyetini açıklayarak emeklilerin beklentisini bir kez daha yıktı. Erdoğan 10 bin TL emekli maaşının yetersiz olduğunu kabul etti ama zammın da kapısını kapattı. Ancak SGK uzmanı Özgür Erdursun seçimi kaybetmemek için bir artış yapılacağını belirtti.