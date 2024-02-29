Emekliye seçim zammı mı gelecek?
Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emeklilere seyyanen zam yapmanın mümkün olmadığını ifade etti. Geçim sıkıntısı çeken emekliler için umutlar suya düştü. Ancak SGK uzmanı, "Seçim öncesi zam olabilir ancak seçim sonrasında bu zamların geri alınabileceği" konusunda uyarıda bulundu.
En düşük emekli maaşının 10 bin TL olması ile emekliler ses çıkarmaya devam ediyor. Yerel seçimler öncesi emeklilere seyyanen zam yapılması beklenirken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan emeklilere yapılacak zammın maliyetini açıklayarak emeklilerin beklentisini bir kez daha yıktı. Erdoğan 10 bin TL emekli maaşının yetersiz olduğunu kabul etti ama zammın da kapısını kapattı. Ancak SGK uzmanı Özgür Erdursun seçimi kaybetmemek için bir artış yapılacağını belirtti.
ERDOĞAN'DAN KASA BOŞ İTİRAFI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Emeklilere seyyanen zam yapabilmek için devletin çalışanlarının yarısından fazlasının maaşlarını veremeyiz" açıklaması ekonomistler tarafından devletin kasasının boş olduğu itirafı olarak yorumlandı.
Erdoğan emeklilere seyyanen zammın maliyetini "Emekli maaşlarına 7 bin lira eklemek demek bütçeden yaklaşık 1,4 trilyon liralık, 10 bin lira eklemek demek 1,9 trilyon liralık bir kaynağı buraya aktarmak demektir." sözleri ile açıkladı.
EMEKLİYE SEÇİM ZAMMI GELECEK Mİ?
SGK Uzmanı Özgür Erdursun, seçim öncesinde en düşük emekli maaşı alanlarla sınırlı tutulmak üzere 2 bin liralık bir artışın yapılabileceğini belirtti. Seçim öncesi seyyanen zam yapılır mı? sorunun cevabını SGK uzmanı Özgür Erdursun sosyal medya hesabından cevapladı.