Emekliye ‘sıfır zam’ uyarısı sonrası harekete geçildi: En düşük maaş yeniden belirlenecek
Temmuz ayında açıklanacak enflasyon oranı öncesi, kök maaşı düşük olan milyonlarca emekliyi ilgilendiren kritik bir adım atıldı. 'Sıfır zam' tehlikesiyle karşı karşıya kalan en düşük maaşlı emekliler için yeni düzenleme hazırlığı başladı.
Haziran ayı enflasyon verisinin açıklanmasına günler kala, milyonlarca emeklinin gözü zam oranlarına çevrildi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Temmuz’da açıklanacak enflasyon rakamları, emeklilerin alacağı maaş artışını belirleyecek.
Ancak kök maaşı düşük olan yaklaşık 4 milyon emekli için "sıfır zam" riski oluştu.
Ekonomim'e göre, bu tehlikeyi ortadan kaldırmak için hükümet devreye girdi. AK Parti Grup Başkan Vekili Leyla Şahin Usta, Meclis’te yaptığı açıklamada, en düşük emekli maaşını alan vatandaşlar için yeni bir düzenleme yapılacağını duyurdu.
AK Parti Grup Başkan Vekili Leyla Şahin Usta, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
“En kısa süre içinde bu çalışmalar kamuoyuyla paylaşılacak. Biz hiçbir zaman mağdur etmediğimiz gibi yine emeklilerimizi, ihtiyaç sahiplerini korumaya ve kollamaya devam edeceğiz.”
4 MİLYON EMEKLİ 14 BİN 469 TL İLE GEÇİNMEYE ÇALIŞIYOR
Türkiye genelinde yaklaşık 17 milyon emekli bulunuyor. Bunların yaklaşık 4 milyonu, halen uygulanan en düşük emekli maaşı olan 14 bin 469 TL’lik ücretle hayatını sürdürüyor. Hazine, kök maaşı bu rakamın altında olan emeklilerin maaşını bu seviyeye tamamlıyor.
Ancak enflasyon oranında yapılacak zamma rağmen kök maaşı düşük olan emekliler için hiçbir artış yapılmamış gibi bir sonuç ortaya çıkabiliyor. İşte bu nedenle “sıfır zam” tehlikesi nedeniyle yeni bir yasal adım gerekiyor.
2023 yılında da benzer bir tablo ortaya çıkmış, hükümet müdahale ederek en düşük emekli maaşını yüzde 15,75’lik zamla 12 bin 500 liradan 14 bin 469 liraya çıkarmıştı. Bu yıl da benzer bir adım atılması bekleniyor.
Her yıl ocak ve temmuz aylarında maaşlarına enflasyon oranında zam alan emekliler için bu yılın ikinci artışı, 3 Temmuz’da açıklanacak haziran enflasyonuyla netleşecek. Ancak kök maaşı düşük olan emeklilere bu artışın yansıması beklenmiyor.