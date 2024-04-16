Emekliye temmuz zammı oranı belli oldu!

TÜİK'in verilerinin açıklamanmasıyla emekli maaşları için 3 aylık enflasyon hesabı da netleşti.

Nisan, Mayıs ve Haziran ayı enflasyon rakamları sonrası emekli maaşı zammı kesinleşecek. 2024 yılının ilk yarısı için uygulanan 10 bin TL en düşük emekli maaşı yılın ikinci yarısı için yeniden artacak.