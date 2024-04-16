Emekliye temmuz zammı oranı belli oldu!
Milyonlarca emekli Temmuz ayında yapılacak olan zammı merak ediyor. İşte detaylar...
2024 Temmuz döneminde iki düzenleme yapılacak. Emekliye zam oranı belirlenecek ve taban aylıklar artacak.
TÜİK'in verilerinin açıklamanmasıyla emekli maaşları için 3 aylık enflasyon hesabı da netleşti.
Nisan, Mayıs ve Haziran ayı enflasyon rakamları sonrası emekli maaşı zammı kesinleşecek. 2024 yılının ilk yarısı için uygulanan 10 bin TL en düşük emekli maaşı yılın ikinci yarısı için yeniden artacak.
2024 emekliler yılı olarak belirlendi. Bu yıl 16 milyon emekli için önemli düzenlemeler de hayata geçecek. Öncelikle emeklilerin gelirini artırıcı, onların hayatını kolaylaştıracak tedbirler belli bir takvim çerçevesinde hayata geçecek.
Belediyeler ve bakanlıklar ile yapılacak protokollerle emekliler için birçok alanda indirimli ya da ücretsiz hizmetler sağlanacak.