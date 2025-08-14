Emekliye üçlü maaş fırsatı! Şartları öğrenince şaşıracaksınız
Emekliler hem kendi maaşını hem eşinden aldığı aylığı hem de çalışarak kazandığı ücreti bir arada alabiliyor. İşte merak edilen tüm detaylar…
EMEKLİYE ÜÇLÜ MAAŞ FIRSATI
Geçtiğimiz yıl yürürlüğe giren EYT yasası sonrası SGK’dan aylık alan dosya sayısı 16 milyonu aştı. Bunun 14-15 milyonu emeklilerden oluşuyor. Türkiye’deki emekli sayısı 130 ülkenin nüfusundan fazla. Yasalarımıza göre emekli olduktan sonra çalışmak mümkün ve bazı emekliler üç ayrı gelirden yararlanabiliyor.
ÇALIŞAN EMEKLİLERİN DURUMU
EYT ile birlikte genç yaşta emekli olanların sayısı artarken, çalışma hayatına devam edenler de çoğaldı. Emekliler, çalıştıklarında kayıt altına alınıyor ve Sosyal Güvenlik Destek Primi ödeniyor. Kayıt dışı çalıştırmak ise yasalarımıza göre suç.
PRİMLER MAAŞI ARTIRIR MI?
Çalışan emekliler için ödenen primler meslek hastalığı ve iş kazası sigortası kapsamına giriyor. Bu nedenle emekli maaşında artış sağlamıyor ve ikinci bir emeklilik hakkı doğurmuyor.
MAAŞTAN KESİNTİ YAPILIYOR MU?
Çalışan emeklilerin maaşında herhangi bir kesinti olmuyor. Hem emekli aylığı hem de çalıştıkları iş yerinden aldıkları ücret tam olarak ödeniyor. Daha önce Bağ-Kurlulara uygulanan kesinti de kaldırıldı.
KİMLER ÜÇ MAAŞ ALABİLİR?
Eşi vefat eden emekliler ölüm aylığı alabiliyor. Yani hem kendi emekli maaşlarını hem eşlerinden aldıkları aylığı hem de çalışarak elde ettikleri ücreti alabilen kişiler üçlü maaş imkanına sahip oluyor.
EŞTEN MAAŞ BAĞLANMASI ŞARTLARI
Ölüm aylığı bağlanabilmesi için vefat eden sigortalının en az 1800 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirmiş olması gerekiyor. SSK sigortalıları için bu süre, borçlanma süreleri hariç en az 5 yıl sigortalılık ve 900 gün prim şartıyla sağlanabiliyor.
MEMUR OLMAK İSTEYEN EMEKLİLER
Emekliler kamuda memur olarak çalışabilir ancak bu durumda emekli aylıkları kesilir. Memuriyetten veya kamu görevinden ayrıldıklarında maaş yeniden güncellenerek bağlanır.
ÖDEMELERİN ALT SINIRI
En düşük emekli aylığı 16 bin 881 liraya yükseldi. Eşi vefat edene ölüm aylığı yüzde 50 oranında bağlanırsa en az 8 bin 440 lira, yüzde 75 oranında bağlanırsa en az 12 bin 660 lira ödeniyor.
Hem emekli maaşı hem eşinden maaş alan kişiye en az 25 bin 321 lira ödeniyor. Bu kişi asgari ücretle çalışıyorsa toplam kazancı en az 47 bin 425 liraya çıkıyor.
BAŞVURU ŞARTLARI
Eşinden maaş almak isteyen kişinin SGK’ya başvuruda bulunması gerekiyor. Kadın veya erkek olunması fark etmez. Çalışan ya da emekli olan kişiye yüzde 50, çalışmayan ya da emekli olmayan kişiye yüzde 75 oranında ölüm aylığı bağlanıyor.
ÇALIŞAN EMEKLİLERİN İZİN HAKKI
Emekli çalışanların izin hakları, diğer çalışanlarla aynı. 50 yaş üstü çalışanlar yılda en az 20 gün izin kullanabiliyor.
TAZMİNAT DURUMU
Emekli çalışanlar, istifa ederlerse tazminat alamıyor. Ancak bir yılı doldurmuşlarsa ve kendi istekleri dışında işten çıkarılırlarsa ihbar ve kıdem tazminatı hakları oluyor.
