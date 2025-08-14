Emekliye üçlü maaş fırsatı! Şartları öğrenince şaşıracaksınız

ÖDEMELERİN ALT SINIRI



En düşük emekli aylığı 16 bin 881 liraya yükseldi. Eşi vefat edene ölüm aylığı yüzde 50 oranında bağlanırsa en az 8 bin 440 lira, yüzde 75 oranında bağlanırsa en az 12 bin 660 lira ödeniyor.



Hem emekli maaşı hem eşinden maaş alan kişiye en az 25 bin 321 lira ödeniyor. Bu kişi asgari ücretle çalışıyorsa toplam kazancı en az 47 bin 425 liraya çıkıyor.