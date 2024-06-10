Emekliye yüzde 50 zam: Hesaplara yatmaya başladı
Emeklilere yılda iki kere hem Ramazan Bayramı hem de Kurban Bayramı ikramiyesi ödemeleri yapılıyor. Emeklilerin ikramiyelerine bu sene yüzde 50 zam yapıldı. Kurban Bayramı ikramiye ödemeleri bugün başladı.
Milyonlarca emekli Kurban Bayramı ikramiyeleri için ses yükseltti ancak hükümet bu sese kulaklarını tıkadı. 2 bin TL olan bayram ikramiyeleri yüzde 50 zam yapılarak 3 bin TL'ye çıkarılmıştı. Kurban Bayramı ikramiyelerinin ödemesi başlarken maaşların erken yatacağı ile ilgili bir açıklama gelmedi.
BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEMELERİ HESAPLARA YATIYOR
Emeklilerin 4A, 4B ve 4C durumlarına göre ikramiyeler farklı günlerde yatırılacak.
4C (Emekli Sandığı) kapsamında gelir/aylık alanların Kurban Bayramı ikramiyeleri 10 Haziran 2024tarihinde;
4B (Bağ-Kur) kapsamında gelir/aylık alanların Kurban Bayramı ikramiyeleri 11 Haziran 2024 tarihinde;
4A (SSK) kapsamında gelir/aylık alanların Kurban Bayramı ikramiyeleri 12-13-14 Haziran 2024 tarihlerinde ödenecek.