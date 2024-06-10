Emekliye yüzde 50 zam: Hesaplara yatmaya başladı

Milyonlarca emekli Kurban Bayramı ikramiyeleri için ses yükseltti ancak hükümet bu sese kulaklarını tıkadı. 2 bin TL olan bayram ikramiyeleri yüzde 50 zam yapılarak 3 bin TL'ye çıkarılmıştı. Kurban Bayramı ikramiyelerinin ödemesi başlarken maaşların erken yatacağı ile ilgili bir açıklama gelmedi.