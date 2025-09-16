Emlak Katılım tasarruf finansman sisteminde son durum, Faizsiz finansman modeliyle ev ve araç sahibi olma imkânı

ARAÇ VE EV İÇİN FARK VAR MI?



Sistem hem konut/iş yeri hem de araç alımlarını kapsıyor, ancak bazı küçük farklar bulunuyor. Konut ve çatılı iş yerifinansman planlarında en fazla 120 ay vade uygulanabilirken araç (taşıt) finansmanında en fazla 60 ay vade uygulanıyor



. Bunun dışında işleyiş prensibi aynıdır: Her iki durumda da katılımcılar belirlenen taksitlerle tasarruf yapıp yeterli birikime ulaşınca, kalan tutar Emlak Katılım tarafından faizsiz tamamlanır.



Araç tarafında merak edilen bir konu da ikinci el olup olmadığıdır; bu modelde sıfır veya ikinci el araç almak mümkündür, yani araç finansmanında araçların yeni ya da kullanılmış olması fark etmeksizin faizsiz destek sağlanır.





