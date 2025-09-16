Emlak Katılım tasarruf finansman sisteminde son durum, Faizsiz finansman modeliyle ev ve araç sahibi olma imkânı
Emlak Katılım Bankası, Eylül 2025 itibarıyla Tasarruf Finansman Sistemi adını verdiği yeni bir faizsiz finansman modelini devreye aldı. Bu sistem sayesinde vatandaşlar kredi kullanmadan, bütçelerine uygun tasarruf planlarıyla ev, araç veya iş yeri sahibi olabilecek
Emlak Katılım’ın faizsiz Tasarruf Finansman modeli Eylül 2025’te resmen tanıtıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un İstanbul’da düzenlenen programda açıkladığı sistemle, Türkiye’de ilk kez bir kamu bankası tasarruf finansman sektörüne adım atmış oldu.
KAÇ TAKSİT YAPILIYOR?
Tasarruf planının vadesi, alınacak varlığın türüne göre değişiyor. Konut veya çatılı iş yeri alımlarında en fazla 120 aya(10 yıla) kadar, taşıt (araç) alımlarında ise 60 aya (5 yıla) kadar faizsiz finansman taksit imkânı sunuluyor.
Bu süreler, finansmanın geri ödeneceği maksimum vade dilimleri olup katılımcıların ödeme gücüne göre daha kısa planlar da oluşturulabiliyor. Belirlenen taksit tutarları dışında faiz veya vade farkı uygulanmadığı için, ödemeler sabit anapara taksitleri şeklinde yapılıyor
PEŞİNAT ZORUNLU MU?
Hayır, sistemde peşinat (ön ödeme) zorunluluğu bulunmuyor. Katılımcılar isterlerse hiç peşinat vermeden de tasarruf planına dahil olabiliyor. Peşinat ödemezseniz taksit tutarı tüm anapara üzerinden hesaplanırken, peşinat verirseniz aylık ödeme tutarınız ve finansman süreniz daha kısa olacaktır.
Öte yandan, peşinat olsun ya da olmasın, sisteme girişte herkes organizasyon ücreti adı altında bir katılım bedeli vardır. Bu organizasyon ücreti, yapılan hizmet karşılığında alınan bir defalık ücrettir ve konut finansmanı için toplam tutarın yaklaşık %10’u civarındadır. Yani modelde faiz yerine, düşük bir oranlı bu hizmet ücretiyle finansman sağlanır.
KİMLER BAŞVURABİLİR?
Başvuru şartları oldukça esnek tutulmuştur. 18 yaşını doldurmuş her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı sisteme başvuruda bulunabilir.
Gelir durumunuza dair herhangi bir alt veya üst sınır şartı aranmıyor; düzenli geliri olsun olmasın, herkes bütçesine uygun bir tasarruf planı oluşturabilir. Hatta halihazırda bir evi, arabası ya da iş yeri olan kişiler dahi yeni bir mülk veya araç edinmek için sisteme katılabilir – mevcut sahipler de programdan faydalanabiliyor ve ikinci bir ev/araç için başvuru yapabiliyor.
Kısacası, gerekli yaş kriterini karşılayan ve organizasyon ücretini ödeyen herkes faizsiz finansman desteğine erişebilir.
ARAÇ VE EV İÇİN FARK VAR MI?
Sistem hem konut/iş yeri hem de araç alımlarını kapsıyor, ancak bazı küçük farklar bulunuyor. Konut ve çatılı iş yerifinansman planlarında en fazla 120 ay vade uygulanabilirken araç (taşıt) finansmanında en fazla 60 ay vade uygulanıyor
. Bunun dışında işleyiş prensibi aynıdır: Her iki durumda da katılımcılar belirlenen taksitlerle tasarruf yapıp yeterli birikime ulaşınca, kalan tutar Emlak Katılım tarafından faizsiz tamamlanır.
Araç tarafında merak edilen bir konu da ikinci el olup olmadığıdır; bu modelde sıfır veya ikinci el araç almak mümkündür, yani araç finansmanında araçların yeni ya da kullanılmış olması fark etmeksizin faizsiz destek sağlanır.
Konut tarafında da yeni projeler veya ikinci el konutlar için aynı yaklaşım geçerlidir. Özetle, ister ev/iş yeri ister otomobil hedefleyin, tasarruf finansman sistemi her ikisine de benzer şekilde işlemekte, sadece vade süreleri ve sözleşme koşullarında ufak farklılıklar olabilmektedir.
ONLİNE BAŞVURU VAR MI?
Evet, online başvuru imkânı bulunmaktadır. Sisteme katılmak isteyenler, doğrudan ülke genelindeki Emlak Katılım şubelerine giderek başvuru yapabildiği gibi, bankanın internet sitesi üzerinden de ön başvuru formu doldurarak süreci başlatabilirler.
Emlak Katılım’ın resmi web sitesinde “Tasarruf Finansman Başvuru Formu” yer almakta olup, temel iletişim ve talep bilgilerinizi bırakarak bankanın sizi bilgilendirmesini sağlayabilirsiniz. Ardından gerekli evraklar ve detaylar için yine şubeler üzerinden işlemler tamamlanmaktadır. Kısacası, Emlak Katılım başvuru süreci hem çevrimiçi kanallardan hem de fiziksel şubelerden kolayca yapılabilecek şekilde tasarlanmıştır.
VADE SÜRESİ NASIL BELİRLENİYOR?
Bu faizsiz finansman modelinde vade süresi ya da bir diğer deyişle teslimat tarihi, seçilen plana göre belirleniyor. Emlak Katılım iki farklı tasarruf modeli sunuyor: “Müşteri Bazlı Tasarruf Finansman Modeli” ve “Çekilişli Tasarruf Finansman Modeli”
Müşteri Bazlı modelde, alacağınız ev/araç/iş yerinin teslim tarihini (yani ne zaman sahibi olacağınızı) en başta siz kendiniz belirliyorsunuz. Bütçenize uygun bir toplam süre ve teslim ayı planlanıyor ve taksitler bu plana göre ayarlanıyor.
Çekilişli modelde ise sabit taksitlerle tasarrufa başlıyorsunuz; her ay katılımcılar arasında noter huzurunda çekiliş yapılıyor ve o ay kimin teslimat alacağı kura ile belirleniyor. Yani çekilişli planda vade (teslim zamanı) şans esaslı şekilde tespit ediliyor. Her iki modelde de en geç plan sonuna kadar tüm katılımcılar hedefledikleri mülkü veya aracı edinmiş oluyor.