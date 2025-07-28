Emlak vergisinde yeni dönem: Rayiç bedeller uçtu, milyonlarca vatandaş etkilenecek!

SON TARİH 7 EYLÜL

Vergi oranları da bölgeye göre değişiyor:

"Arsalarda bu rayiç değer üzerinden binde 3, konutlarda binde 1, iş yerlerinde ise binde 2 oranında emlak vergisi ödeniyor. Büyükşehirlerde ise bu iki katı olarak uygulanıyor. Vatandaşların rayiç bedel listelerine itiraz etme hakkı bulunuyor. Takdir komisyonu kararlarına da ilanından itibaren 30 gün içinde dava açılabiliyor. Bu yıl için son tarih 7 Eylül 2025. Vatandaşlarımızın bu süreci kaçırmaması çok önemli."