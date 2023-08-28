En çok faiz veren bankalar! 2023 Güncel mevduat faiz oranları!
2023 yılında en çok faiz veren bankalar listesini sizler için hazırladık! 1 milyon TL aylık ne kadar faiz getirir gelin inceleyelim. Bankalar arasında çok tercih edilen bankalar bulunsa da adını duymadığınız ama çok fazla faiz veren bankalarda bolca mevcut!
Editör: Hasan Erdem Çelik
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2023 yılında en çok faiz veren bankalardan biri Akbank'tır. Akbank 32 gün vade sözüne %36 faiz vermektedir. Yani Akbank mevduat hesaplarınıza 1 milyon TL yatırdığınızda aylık 29.983TL kazanacaksınız. Ancak bu yalnızca yeni müşterileri için geçerlidir.
Listemizin devamında Odeabank bulunuyor. Genelde en yüksek faiz oranlarını veren Odeabank aylık faiz oranı %28'dir. Bu demek oluyor ki 1 milyon TL yatırdığınızda aylık 23.320TL kazanacaksınız.
Alternatif Bank bir diğer mevduat faizi yüksek olan bankadır. Alternatif Bank aylık %32 faiz oranı ile listenin başlarında yer almakta.
Cepteteb özellikle mobil bankacılıkta adını sıkça duyuran bir bankadır. %25 faiz oranına sahip olan bu banka 1 milyon TL için aylık 20.821TL ödemektedir.