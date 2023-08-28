En çok faiz veren bankalar! 2023 Güncel mevduat faiz oranları!

2023 yılında en çok faiz veren bankalardan biri Akbank'tır. Akbank 32 gün vade sözüne %36 faiz vermektedir. Yani Akbank mevduat hesaplarınıza 1 milyon TL yatırdığınızda aylık 29.983TL kazanacaksınız. Ancak bu yalnızca yeni müşterileri için geçerlidir.