En çok kazandıran 10 meslek belli oldu!
Yapay zekanın iş dünyasını dönüştürmesiyle birlikte Türkiye’de meslek haritası da yeniden şekilleniyor. El becerisine dayalı işlerde gelirler tavan yaptı. Türkiye'de yıllık ortalama kazancı 456 bin TL’ye ulaşan meslekler açıklandı. Listenin zirvesi şaşırtmadı!
Gelir beyanlarına göre derlenen son verilere göre en çok kazandıran meslekler belli oldu.
İşte Ekonomim'e göre, Türkiye’de en çok kazandıran 10 meslek ve ortalama yıllık kazançları:
1. Noterlik – 456.000 TL
2. Pilotluk – 350.000 TL
3. Yazılım Mühendisliği – 348.000 TL
4. Sigorta Uzmanlığı – 270.000 TL
5. Avukatlık – 264.000 TL
6. Eczacılık – 242.000 TL
7. Doktorluk – 228.000 TL
8. Mali Müşavirlik – 216.000 TL
9. Petrol Mühendisliği – 204.000 TL
10. Yönetim Danışmanlığı – 192.000 TL