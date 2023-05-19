En çok satılan ikinci el otomobil markaları hangileri?
Türkiye ikinci el online araç pazarında geçen ay Volkswagen en çok tercih edilen marka olurken, model bazında binekte en çok Egea, hafif ticaride ise Doblo satıldı.
Indicata'nın ikinci el online pazar raporundan derlenen verilere göre, Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında satışlar, geçen ay 2022'nin aynı ayına göre yüzde 10 azalışla 172 bin 450 adet oldu.
Satışlarda otomobillerin payı yüzde 82 ve hafif ticari araçların payı yüzde 18 olarak belirlendi.
10 MARKA PAZARDAN YÜZDE 76 PAY ALDI
Nisan ayında ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında satılan 172 bin 450 adet aracın yüzde 76'sını söz konusu ilk 10 marka gerçekleştirdi
İkinci el online pazarda nisanda en çok tercih edilen otomotiv markası (binek ve hafif ticari) 21 bin 680'le Volkswagen oldu.
Bunu, 21 bin 42 adetle Fiat ve 20 bin 717 adetle Renault takip etti.
Satış sıralamasında 16 bin 358 adetle Ford
9 bin 688 ile Opel
9 bin 391 adetle BMW
8 bin 647 adetle Peugeot
8 bin 376 adetle Hyundai