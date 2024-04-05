En düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL! Emekli 3 ay daha bekleyecek

- Temmuz ayında yüzde 25 zam olması halinde zammın yansımayacağı emekliler var. Kimler bu kişiler? 7 bin 500 TL ve altında maaş alanlar, aslında hiç bir artış görmeyecekler" diyen SGK Uzmanı İsa Karakaş, "Hükümetin bunu böyle bırakacağını düşünmüyorum.