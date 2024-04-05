En düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL! Emekli 3 ay daha bekleyecek
Milyonlarca emekli seçimlerden önce seyyanen zam alamayınca hayal kırıklığına uğradı. Emekliler temmuz ayında enflasyon zammının yanında ek zam olacak mı diye merakla bekliyor. Uzmanlar temmuz ayında maaşlarda köklü değişiklik olması ihtimaline dikkat çekti.
Emekliler seçimlerden önce zam beklentisi ile günlerini geçirdi. Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan emekliye zammın kapısını her defasında kapatsa da AK Parti tarafından gelen açıklamalar ile emeklinin beklentisi hep yüksek tutuldu. Sonunda emeklinin hayalleri temmuz ayına kaldı.
AK Parti'nin ikinci parti olarak seçimlerden çıkmasını uzmanlar emeklilerin sandıkta hükümete cevabını verdiği şeklinde yorumladı.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Şimdi ise emekliler temmuz ayında alacakları enflasyon zammını beklerken maaşlarda iyileştirme olacak mı? sorusunun cevabını araştırıyor. SGK Uzmanı İsa Karakaş, kök maaşlarına yeni bir düzenleme olacağını belirtti.
- Temmuz ayında yüzde 25 zam olması halinde zammın yansımayacağı emekliler var. Kimler bu kişiler? 7 bin 500 TL ve altında maaş alanlar, aslında hiç bir artış görmeyecekler" diyen SGK Uzmanı İsa Karakaş, "Hükümetin bunu böyle bırakacağını düşünmüyorum.