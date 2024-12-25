En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte muhtemel senaryolar
Enflasyon verileri ve olası refah payı ile birlikte emekli maaşlarının yeni seviyeleri büyük ölçüde şekillendi. Uzmanlar, zam oranının yaklaşık yüzde 17 olacağını öngörerek en düşük emekli maaşı için tahmini bir rakam paylaştı. İşte ayrıntılar...
Emekli maaş zamlarına ilişkin tablo netleşmeye başlıyor. Enflasyon oranları ve beklenen zamlar doğrultusunda 2025 yılında emekli maaşlarının ne kadar olacağı konusu gündemde.
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Abdulkadir Yüksel, piyasalarda yüzde 46 oranında enflasyon beklendiğini ve bu doğrultuda zam oranının yüzde 17,05 seviyesinde olacağını öngörüyor. İşte detaylar:
Emekliler için yüzde 17 zam beklentisi
Yeni yıla sayılı günler kala milyonlarca emekli, maaşlarına yapılacak zammı merakla bekliyor. Temmuz ayında en düşük emekli maaşının 12.500 TL'ye çıkarılmasının ardından, gözler 6 aylık enflasyon rakamlarına çevrildi. TÜİK’in 3 Ocak'ta açıklayacağı enflasyon verileri sonrasında netleşecek zam oranları için tahminler şimdiden konuşulmaya başlandı.
Doç. Dr. Yüksel, “Yüzde 46’lık bir enflasyon açıklanırsa SSK ve BAĞ-KUR emeklileri için yüzde 17,05 oranında zam yapılması bekleniyor” dedi.
"En düşük maaş 15 bin TL olabilir"
Merkez Bankası’nın yüzde 44’lük enflasyon tahminine rağmen piyasada yüzde 46 oranında bir beklenti olduğunu belirten Yüksel, “Yüzde 44'lük enflasyonda SSK ve BAĞ-KUR emeklileri yüzde 15,45 zam alacak. Memur emeklileri ise yüzde 11,25 artış görecek. Ancak yüzde 46’lık enflasyon daha olası görünüyor. Bu durumda SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine yüzde 17,05, memur emeklilerine ise yüzde 12,80 oranında zam yapılabilir. Ayrıca, AK Parti çevrelerinden yüzde 8'lik bir refah payı eklenebileceği konuşuluyor” açıklamasında bulundu.
Taban maaş 15 bin TL’ye çıkabilir
Ocak ayında yapılacak düzenlemeyle en düşük emekli maaşının 15 bin TL’ye çıkarılmasının beklendiğini ifade eden Yüksel, şunları söyledi:
- Emekli maaşlarında iki temel kavram var: kök maaş ve taban maaş. Kök maaş, emeklinin esas kazandığı maaştır. Taban maaş ise devlet tarafından belirlenen en düşük maaştır. 2025’te bu taban maaşın 15 bin TL’ye çıkması ve üzerine ek yüzde 8 refah artışının gelmesi muhtemel.
Beklentiler 3 Ocak’ta netleşecek
Son dönemdeki istikrarlı ekonomi politikalarının enflasyonu baskılamaya başladığını söyleyen Yüksel, şöyle konuştu:
- Bu süreçte en çok etkilenen grup emekliler oldu. Ocak ayında yapılacak düzenlemeyle emeklilerin umutlarının karşılanması bekleniyor. Tüm gözler, 3 Ocak’ta açıklanacak Aralık ayı enflasyon verilerinde” diyerek sözlerini tamamladı.