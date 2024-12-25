En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte muhtemel senaryolar

"En düşük maaş 15 bin TL olabilir"

Merkez Bankası’nın yüzde 44’lük enflasyon tahminine rağmen piyasada yüzde 46 oranında bir beklenti olduğunu belirten Yüksel, “Yüzde 44'lük enflasyonda SSK ve BAĞ-KUR emeklileri yüzde 15,45 zam alacak. Memur emeklileri ise yüzde 11,25 artış görecek. Ancak yüzde 46’lık enflasyon daha olası görünüyor. Bu durumda SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine yüzde 17,05, memur emeklilerine ise yüzde 12,80 oranında zam yapılabilir. Ayrıca, AK Parti çevrelerinden yüzde 8'lik bir refah payı eklenebileceği konuşuluyor” açıklamasında bulundu.