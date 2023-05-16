En ucuz sedan otomobil hangisi? Renault Mayıs Ayı Fiyat Listesini Güncelledi

Renault, dünya genelinde satış rakamlarını artırmak için birçok yenilikçi otomobil çıkarmaya devam ediyor. Bu kapsamda Renault Megane Sedan da, performansı ve konforu ile dikkat çeken bir model olarak öne çıkıyor. Ülkemizde 752.000 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulan araç, özellikle ailelerin tercih edebileceği bir seçenek olarak öne çıkıyor.





