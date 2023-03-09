En ucuz sıfır otomobil fiyatları: Hepsi 500 bin TL'nin altında
2023 yılında otomobil sahibi olmak isteyenler, yüksek fiyatlar nedeni ile hayallerini erteleyebiliyor. Peki, sıfırdan otomobil sahibi olmak isteyenler veya otomobilini yenilemek isteyenler için Türkiye'de alınabilecek en ucuz otomobil modelleri hangileri, fiyatları ne kadar?
Otomobil satışları şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 56,5 artarak 58 bin 907 oldu.
Yine son bir ayda sıfır km araçların genelinde fiyatlarda ortalama yüzde 8’lik bir artış yaşandı. Piyasadaki en ucuz otomobilin fiyatı 370 bin TL. 500 bin TL altında otomobil düşünenler içinse sadece 16 araç bulunuyor. İşte en ucuz otomobil fiyatları...
''5 SENE DAHA PİYASAYA ETKİSİ SÜRECEK''
2023 yılı Ocak ayı itibarıyla fiyatların tekrar artacağı düşüncesiyle sıfır otomobile olan talep oldukça artmış, normal dönemde dahi karşılanamayan talepler için süre 6 aya kadar çıkmış durumda.
İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel, şöyle aktardı:
- Maalesef mevcut koşullar itibarıyla bu sorunun birkaç sene, belkide 5 seneye kadar piyasaya etkisinin süreceğini ön görmekteyiz.
İŞTE 500 BİN TL'NİN ALTINDAKİ SIFIR OTOMOBİLLER
HYUNDAİ i10 1.2 MPI Elite Çift Renk 84 Benzin Yarı Otomatik - Fiyat: 402 bin 500 TL