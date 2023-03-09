En ucuz sıfır otomobil fiyatları: Hepsi 500 bin TL'nin altında

Yine son bir ayda sıfır km araçların genelinde fiyatlarda ortalama yüzde 8’lik bir artış yaşandı. Piyasadaki en ucuz otomobilin fiyatı 370 bin TL. 500 bin TL altında otomobil düşünenler içinse sadece 16 araç bulunuyor. İşte en ucuz otomobil fiyatları...