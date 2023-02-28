En ucuz sıfır otomobiller hangileri? İşte güncel liste
2023 model yılına ait araçların listelere girmesiyle fiyatlar da güncellendi. 2023 yılında sıfır otomobil sahibi olmak isteyenlerin en çok aradıkları konu güncel fiyatlar oldu. İşte marka marka otomobilerin Şubat fiyatları...
Otomotiv sektöründe devam eden çip krizi, hammadde ve taşıma maliyetlerindeki artış ve araç bulunulurluğundaki sıkıntılar da eklenince otomobil fiyatları yükselişini sürdürüyor.
Daha önce yatırım aracı olarak görülen otomobil, yaşanan deprem felaketinin ardından sığınılacak bir alan olarak da görülmeye başlandı. Bu nedenle daha önce yaşanan büyük depremlerde olduğu gibi bütçesi yeten sıfır kilometre araç için bayilerde sıraya girdi.
Türkiye'de satış yapan markaların liste fiyatlarına göre en ucuz modelleri hangileri? 800 bin TL altında hangi otomobiller alınabilir? Türkiye'nin en ucuz otomobilleri neler? Aralık 2022 ve Ocak ve Şubat 2023 fiyatları arasındaki fark ne kadar?
VOLKSWAGEN
Polo 1.0 80 PS Manuel Impression
2022 Aralık fiyatı: 473,900 TL
2023 Ocak fiyatı: 475,400 TL
2023 Şubat fiyatı: 545,800 TL
Polo 1.0 TSI 95 PS Manuel Life
2022 Aralık fiyatı: 558,400 TL
2023 Ocak fiyatı: 560,000 TL
2023 Şubat fiyatı: 640,800 TL
Yeni Polo 1.0 TSI 95 PS DSG Life -
2022 Aralık fiyatı: 638,200 TL
2023 Ocak fiyatı: 639,800 TL
2023 Şubat fiyatı: 691,600 TL
Yeni Polo 1.0 TSI 95 PS DSG Style -
2022 Aralık fiyatı: 736,700 TL
2023 Ocak fiyatı: 738,300 TL
2023 Şubat fiyatı: 798,100 TL
VOLKSWAGEN
Yeni T-Cross 1.0 TSI 110 PS Manuel Life
2022 Aralık Fiyatı: 652,600 TL
2023 Ocak fiyatı: 654,200 TL
2023 Şubat fiyatı: 707,200 TL