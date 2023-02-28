En ucuz sıfır otomobiller hangileri? İşte güncel liste

Otomotiv sektöründe devam eden çip krizi, hammadde ve taşıma maliyetlerindeki artış ve araç bulunulurluğundaki sıkıntılar da eklenince otomobil fiyatları yükselişini sürdürüyor.

Daha önce yatırım aracı olarak görülen otomobil, yaşanan deprem felaketinin ardından sığınılacak bir alan olarak da görülmeye başlandı. Bu nedenle daha önce yaşanan büyük depremlerde olduğu gibi bütçesi yeten sıfır kilometre araç için bayilerde sıraya girdi.