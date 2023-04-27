En uygun fiyatlı motosiklet modelleri

YUKİ GUSTO

En uygun fiyatlı motosikletler listemizde şimdi de Yuki Gusto’yu inceleyeceğiz. Bu marka, hafif yapısı ve ucuz motor olması nedeniyle dikkat çekiyor. 99 cc hacme sahip olan motor bloğu ile oldukça düşük bir vergi diliminde olan Yuki Gusto, tek silindirlidir ve 4 zamanlı ateşleme sistemine sahiptir. Bu nedenle ise yakıttan tasarruf etmek isteyenlerin gözdeleri arasında bulunuyor. Üstelik Cub tarzlarının en önemli özelliği olan yarı otomatik vitesli olması, yeni başlayanlar için harika bir başlangıç vasıtası olması ve kolay kullanımı ile alınacak en ucuz motosikletler arasında bulunuyor. Tam bir kullanıcı dostu olan bu model, yalnızca 90 kilogram ağırlığındadır. Yuki Gusto motorların fiyatları, 17 bin 150 liradan başlıyor.

Yuki Gusto 100 cc Yarı Otomatik Benzinli Cub Teknik Özellikleri

• Motor Tipi: Tek Silindir 4 Zamanlı

• Silindir Hacmi (cm³): 99cc

• Silindir Çapı ve Strok (mm): 50.00×49.50

• Max. Güç: 6.4 Hp/8000rpm

• Max. Hız (km/h): 75

• Şanzıman: Yarı Otomatik / 4 Vites

• Frenleme Metodu (Ön/Arka): El / Ayak ile

• Lastik (Ön/Arka): 2.50/17 2.75/17

• Yakıt Tankı Kapasitesi (L): 3,7

• Max Yükleme Kapasitesi: 240 KG (Sürücü ve Akü Dahil)

• Ağırlık (Kg) Yüksüz: 9