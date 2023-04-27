En uygun fiyatlı motosiklet modelleri
Özellikle trafikte zaman kaybetmek istemeyen ve ulaşım için büyük bütçe ayırmak istemeyenlerin hep aklının bir köşesinde yer alan motosikletler, en gözde alternatif ulaşım aracı olarak hala yerini koruyor. İşte en uygun fiyatlı motosiklet modelleri.
MONDİAL 100 SUPERBOY İ
Ucuz motor almak isteyenlerin ilk kapısını çalacağı marka hiç şüphesiz Mondial’dir. Bu marka Superboy i modeli ile en ucuz motosiklet arayanların imdadına koşuyor. 98 cc motor hacmine sahip olan Mondial Superboy i, oldukça klasik bir tasarıma sahiptir. Sadece disk fren değil, kombine fren sistemine (CBS) ile de öne çıkan bu model, ani durumlarda kolaylıkla durmayı sağlıyor. En uygun motorlardan biri olmasının yanı sıra Mondial 100 Superboy i, aynı zamanda 5 kademeli ayarlı amortisör, su geçirmez sele, arka bagaj demiri ve euro 4 normlarına uyumlu bir egzoz sistemi özellikleriyle de kullanıcısına cazip bir sürüş keyfi yaşatıyor. Gelelim şimdi bu şirin motorun fiyatına… Mondial 100 Superboy I’nin ücreti geçen yıla oranla hayli arttı ve bu sene farklı renk seçenekleriyle 17.715 liradan satışa çıkarıldı.
Mondial 100 Superboy i Teknik Özellikler
• Motor Tipi: Tek Silindir, 4 Zamanlı
• Motor Hacmi: 98 cc
• Silindir Çapı x Strok: 50.00×49.80
• Maksimum Güç: 5.5kW at 8500min-1
• Şanzıman: Manuel / 5 vites
• Boyutlar (UxGxY): 1995x765x1065
• Yakıt Tankı Kapasitesi: 12±0.5
• Ağırlık: 113
• Max. Hız (km/h): 85
• Max. Yükleme Kapasitesi: 150
KANUNİ TRODON 50
Listemizdeki diğer ucuz motor Kanuni Trodon 50, bu motosiklet diğerlerine oranla daha düşük bir motor hacmine sahiptir ama diğerlerine oranla farklı avantajlara sahiptir. Kanuni Trodon, 50 cc hacmindedir ve araba ehliyeti olanlar tarafından da rahatlıkla kullanılabiliyor. Yani motor ehliyeti almaya gerek kalmıyor. Retro tasarım özelliğine sahip Trodon 50, 3,13 beygir güç üretiyor ve euro 4’e uygun motor bloğuna sahiptir. En uygun motorlar arasından en cazibi olarak sıyrılan bu model, tarz sahiplerinin de gözdesi durumunda. Kanuni Trodon 50’nin 2022 fiyatı 19.505 liradır.
Kanuni Trodon 50 Teknik Özellikler
• Motor: Tek Silindir, 4 Zaman
• Silindir Hacmi (cm3): 49,6 cm³
• Silindir Çapı ve Strok: (mm) 39×41.5
• Maksimum Güç: 3.13 HP – 7500 d/d
• Şanzıman: Otomatik
• Boyutlar (UxGxY) (mm): 1750×655×1110
• Yüksüz Ağırlığı (kg): 78 kg
• Yakıt Tankı Kapasitesi (lt): 4,0
• Renk: Kırmızı, Siyah, Mavi, Kahverengi
• Maksimum Yük Kapasitesi (kg): 150
YUKİ GUSTO
En uygun fiyatlı motosikletler listemizde şimdi de Yuki Gusto’yu inceleyeceğiz. Bu marka, hafif yapısı ve ucuz motor olması nedeniyle dikkat çekiyor. 99 cc hacme sahip olan motor bloğu ile oldukça düşük bir vergi diliminde olan Yuki Gusto, tek silindirlidir ve 4 zamanlı ateşleme sistemine sahiptir. Bu nedenle ise yakıttan tasarruf etmek isteyenlerin gözdeleri arasında bulunuyor. Üstelik Cub tarzlarının en önemli özelliği olan yarı otomatik vitesli olması, yeni başlayanlar için harika bir başlangıç vasıtası olması ve kolay kullanımı ile alınacak en ucuz motosikletler arasında bulunuyor. Tam bir kullanıcı dostu olan bu model, yalnızca 90 kilogram ağırlığındadır. Yuki Gusto motorların fiyatları, 17 bin 150 liradan başlıyor.
Yuki Gusto 100 cc Yarı Otomatik Benzinli Cub Teknik Özellikleri
• Motor Tipi: Tek Silindir 4 Zamanlı
• Silindir Hacmi (cm³): 99cc
• Silindir Çapı ve Strok (mm): 50.00×49.50
• Max. Güç: 6.4 Hp/8000rpm
• Max. Hız (km/h): 75
• Şanzıman: Yarı Otomatik / 4 Vites
• Frenleme Metodu (Ön/Arka): El / Ayak ile
• Lastik (Ön/Arka): 2.50/17 2.75/17
• Yakıt Tankı Kapasitesi (L): 3,7
• Max Yükleme Kapasitesi: 240 KG (Sürücü ve Akü Dahil)
• Ağırlık (Kg) Yüksüz: 9
RKS SPONTİNİ-110
Oldukça klasik çizgiler taşıyan ve en uygun motorlar arasında öne çıkan RKS Spontini-110, tam ucuz motor arayanların hayal ettiği özellikleri taşıyor. Geniş seleli özelliği ile şehir içinde kullanıcısına eşsiz bir sürüş deneyimi yaşatıyor. Ek olarak arka tekerliği 10, ön tekerliği ise 12 inç olan bu modelin tekerlekleri kolay kontrol edecek şekilde üretilmiştir. 109 cc hacmindedir ve hava soğutmalı tek silindirli motor bloğuna sahiptir. Göz alıcı ve şık bir tasarım sahip olan Spontini-110, 25 bin 894 liradan listeleniyor.
• RKS Spontini-110 Teknik Özellikleri
• Silindir hacmi: 109 cc
• Motor tipi: 4 Zamanlı, Tek Silindir
• Şanzıman: Otomatik
• Güç: 8.04 HP @ 7500 rpm
• Yakıt: Benzin
• Uzunluk: 1840 mm.
• Genişlik: 650 mm.
• Yükseklik: 1120 mm.
• Ağırlık: 98 kg.
• Yük: 248 kg.
• Yakıt kapasitesi: 6.75 lt.