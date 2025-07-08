En yüksek emekli promosyonu hangi bankada? 2025 Temmuz listesi güncellendi

Emekli promosyon yarışında bankalar vites yükseltti. Temmuz 2025 itibarıyla promosyon ödemeleri 24 bin TL’ye ulaştı. İşte en çok veren bankalar...

Ebrugül Müezzinoğlu Ebrugül Müezzinoğlu
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En yüksek emekli promosyonu hangi bankada? 2025 Temmuz listesi güncellendi - Resim: 1

VAKIFBANK

1 Şubat – 31 Ağustos 2025 tarihleri arasında geçerli olan kampanya kapsamında sunulan promosyonlar:

0 – 9.999 TL: 5.000 TL

10.000 – 14.999 TL: 8.000 TL

15.000 – 19.999 TL: 10.000 TL

20.000 TL ve üzeri: 12.000 TL



Ek Avantaj:
VakıfBank Troy Emekli Kart ile yapılan alışverişlerde 15.000 TL’ye kadar ek fırsatlar sunuluyor.

Kampanya Tarihi:
1 Şubat – 31 Ağustos 2025

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En yüksek emekli promosyonu hangi bankada? 2025 Temmuz listesi güncellendi - Resim: 2

HALKBANK

Promosyon Tutarı:

10.000 – 14.999 TL maaş alan emeklilere: 8.000 TL
15.000 – 19.999 TL maaş alanlara: 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri maaş alanlara: 12.000 TL
SGK’dan ölüm aylığı alıp maaşı 10.000 TL’nin altında olanlara: 5.000 TL

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En yüksek emekli promosyonu hangi bankada? 2025 Temmuz listesi güncellendi - Resim: 3

GARANTİ BBVA

Promosyon Tutarı:

0 – 9.999 TL maaş alanlara: 6.250 TL
10.000 – 14.999 TL maaş alanlara: 10.000 TL
15.000 – 19.999 TL maaş alanlara: 12.500 TL
20.000 TL ve üzeri maaş alanlara: 15.000 TL

Ek Avantaj:
Kampanyaya katılan emekliler, 6.000 TL’ye kadar bonus kazanma fırsatından da yararlanabiliyor.

Kampanya Tarihi:
1 – 31 Temmuz 2025

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En yüksek emekli promosyonu hangi bankada? 2025 Temmuz listesi güncellendi - Resim: 4

YAPI KREDİ

0 – 9.999 TL maaş alanlara: 6.250 TL
10.000 – 14.999 TL maaş alanlara: 10.000 TL
15.000 – 19.999 TL maaş alanlara: 12.500 TL
20.000 TL ve üzeri maaş alanlara: 15.000 TL

Ek Avantaj:
En az 2 otomatik fatura talimatı ve belirli harcama şartlarıyla 5.000 TL’ye kadar ek ödül sunuluyor.
Toplam promosyon: 25.000 TL’ye kadar çıkabiliyor.

Kampanya Tarihi:
15 Haziran – 31 Temmuz 2025

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En yüksek emekli promosyonu hangi bankada? 2025 Temmuz listesi güncellendi - Resim: 5

İŞ BANKASI

Kampanya Tarihi:
1 – 31 Temmuz 2025

Promosyon Tutarı:

Maaşını İş Bankası’na taşıyan veya ilk maaşını buradan alan emeklilere:

0 – 9.999 TL: 6.250 TL + 6.000 TL koşullu = 12.500 TL
10.000 – 14.999 TL: 10.000 TL + 6.000 TL = 16.000 TL
15.000 – 19.999 TL: 12.500 TL + 6.000 TL = 18.500 TL
20.000 TL ve üzeri: 15.000 TL + 6.000 TL = 21.000 TL

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En yüksek emekli promosyonu hangi bankada? 2025 Temmuz listesi güncellendi - Resim: 6

Maaşını Ziraat Bankası’na taşıyan emeklilere, SGK iş birliğiyle toplamda 12.000 TL’ye kadar promosyon ödemesi sağlanıyor.

Not:
Kampanya detayları için Ziraat Bankası şubeleri veya resmi internet sitesi ziyaret edilebilir.

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En yüksek emekli promosyonu hangi bankada? 2025 Temmuz listesi güncellendi - Resim: 7

ING

Promosyon Tutarı:

SGK emekli maaşını ING’ye taşıyanlara sunulan promosyonlar:

0 – 9.999 TL: 6.250 TL
10.000 – 14.999 TL: 10.000 TL
15.000 – 19.999 TL: 12.500 TL
20.000 TL ve üzeri: 15.000 TL

Ek Avantaj:
Kampanya ve ek ödemelerle birlikte toplamda 25.000 TL’ye kadar nakit kazanma imkânı sunuluyor.

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En yüksek emekli promosyonu hangi bankada? 2025 Temmuz listesi güncellendi - Resim: 8

TEB

Promosyon Tutarı:
36 ay maaş taahhüdü veren emeklilere sunulan promosyonlar:

0 – 9.999 TL: 5.000 TL + 9.000 TL = 14.000 TL
10.000 – 14.999 TL: 8.000 TL + 9.000 TL = 17.000 TL
15.000 – 19.999 TL: 10.000 TL + 9.000 TL = 19.000 TL
20.000 TL ve üzeri: 12.000 TL + 9.000 TL = 21.000 TL

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