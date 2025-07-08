En yüksek emekli promosyonu hangi bankada? 2025 Temmuz listesi güncellendi
Emekli promosyon yarışında bankalar vites yükseltti. Temmuz 2025 itibarıyla promosyon ödemeleri 24 bin TL’ye ulaştı. İşte en çok veren bankalar...
VAKIFBANK
1 Şubat – 31 Ağustos 2025 tarihleri arasında geçerli olan kampanya kapsamında sunulan promosyonlar:
0 – 9.999 TL: 5.000 TL
10.000 – 14.999 TL: 8.000 TL
15.000 – 19.999 TL: 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri: 12.000 TL
Ek Avantaj:
VakıfBank Troy Emekli Kart ile yapılan alışverişlerde 15.000 TL’ye kadar ek fırsatlar sunuluyor.
Kampanya Tarihi:
1 Şubat – 31 Ağustos 2025
HALKBANK
Promosyon Tutarı:
10.000 – 14.999 TL maaş alan emeklilere: 8.000 TL
15.000 – 19.999 TL maaş alanlara: 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri maaş alanlara: 12.000 TL
SGK’dan ölüm aylığı alıp maaşı 10.000 TL’nin altında olanlara: 5.000 TL
GARANTİ BBVA
Promosyon Tutarı:
0 – 9.999 TL maaş alanlara: 6.250 TL
10.000 – 14.999 TL maaş alanlara: 10.000 TL
15.000 – 19.999 TL maaş alanlara: 12.500 TL
20.000 TL ve üzeri maaş alanlara: 15.000 TL
Ek Avantaj:
Kampanyaya katılan emekliler, 6.000 TL’ye kadar bonus kazanma fırsatından da yararlanabiliyor.
Kampanya Tarihi:
1 – 31 Temmuz 2025
YAPI KREDİ
0 – 9.999 TL maaş alanlara: 6.250 TL
10.000 – 14.999 TL maaş alanlara: 10.000 TL
15.000 – 19.999 TL maaş alanlara: 12.500 TL
20.000 TL ve üzeri maaş alanlara: 15.000 TL
Ek Avantaj:
En az 2 otomatik fatura talimatı ve belirli harcama şartlarıyla 5.000 TL’ye kadar ek ödül sunuluyor.
Toplam promosyon: 25.000 TL’ye kadar çıkabiliyor.
Kampanya Tarihi:
15 Haziran – 31 Temmuz 2025
İŞ BANKASI
Kampanya Tarihi:
1 – 31 Temmuz 2025
Promosyon Tutarı:
Maaşını İş Bankası’na taşıyan veya ilk maaşını buradan alan emeklilere:
0 – 9.999 TL: 6.250 TL + 6.000 TL koşullu = 12.500 TL
10.000 – 14.999 TL: 10.000 TL + 6.000 TL = 16.000 TL
15.000 – 19.999 TL: 12.500 TL + 6.000 TL = 18.500 TL
20.000 TL ve üzeri: 15.000 TL + 6.000 TL = 21.000 TL
Maaşını Ziraat Bankası’na taşıyan emeklilere, SGK iş birliğiyle toplamda 12.000 TL’ye kadar promosyon ödemesi sağlanıyor.
Not:
Kampanya detayları için Ziraat Bankası şubeleri veya resmi internet sitesi ziyaret edilebilir.
ING
Promosyon Tutarı:
SGK emekli maaşını ING’ye taşıyanlara sunulan promosyonlar:
0 – 9.999 TL: 6.250 TL
10.000 – 14.999 TL: 10.000 TL
15.000 – 19.999 TL: 12.500 TL
20.000 TL ve üzeri: 15.000 TL
Ek Avantaj:
Kampanya ve ek ödemelerle birlikte toplamda 25.000 TL’ye kadar nakit kazanma imkânı sunuluyor.
TEB
Promosyon Tutarı:
36 ay maaş taahhüdü veren emeklilere sunulan promosyonlar:
0 – 9.999 TL: 5.000 TL + 9.000 TL = 14.000 TL
10.000 – 14.999 TL: 8.000 TL + 9.000 TL = 17.000 TL
15.000 – 19.999 TL: 10.000 TL + 9.000 TL = 19.000 TL
20.000 TL ve üzeri: 12.000 TL + 9.000 TL = 21.000 TL