En yüksek emekli promosyonu hangi bankada? 2025 Temmuz listesi güncellendi

YAPI KREDİ



0 – 9.999 TL maaş alanlara: 6.250 TL

10.000 – 14.999 TL maaş alanlara: 10.000 TL

15.000 – 19.999 TL maaş alanlara: 12.500 TL

20.000 TL ve üzeri maaş alanlara: 15.000 TL



Ek Avantaj:

En az 2 otomatik fatura talimatı ve belirli harcama şartlarıyla 5.000 TL’ye kadar ek ödül sunuluyor.

Toplam promosyon: 25.000 TL’ye kadar çıkabiliyor.

Kampanya Tarihi:

15 Haziran – 31 Temmuz 2025