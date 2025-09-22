En yüksek emekli promosyonunu hangi banka veriyor? İşte güncel oranlar...
Bankaların eylül ayında yenilediği promosyon kampanyaları, emekliler için adeta yeni bir yarışa dönüştü. Milyonlarca emekli “Hangi banka en yüksek promosyonu veriyor?” sorusunun cevabını arıyor.
Kamu bankaları VakıfBank, Halkbank ve Ziraat Bankası, maaş tutarına göre değişen promosyon ödemeleriyle 3 yıllık taahhüt karşılığında 5.000 TL ile 12.000 TL arasında ödeme yapıyor.
VakıfBank: 10.000 TL altı maaş alanlara 5.000 TL, 10-15 bin TL arası maaş alanlara 8.000 TL, 15-20 bin TL arası için 10.000 TL, 20 bin TL ve üzeri için 12.000 TL promosyon veriyor.
Halkbank: 10-14.999 TL maaş alanlara 8.000 TL, 15-19.999 TL maaş alanlara 10.000 TL, 20.000 TL ve üzeri maaş alanlara 12.000 TL promosyon sağlıyor. Ayrıca ölüm aylığı alan hak sahiplerine 5.000 TL ödeme yapılıyor.
Ziraat Bankası: SGK emeklilerine 12.000 TL’ye kadar promosyon ödemesi yapıyor. Birden fazla maaş alan emekliler için tutar, toplam maaşa göre belirleniyor.
Özel bankaların en dikkat çeken kampanyası Yapı Kredi tarafından duyuruldu. Emekli maaşını bankaya taşıyanlara, maaş dilimine göre 6.250 TL ile 15.000 TL arasında promosyon ödeniyor.
Bunun yanı sıra:
Fatura talimatı verilmesiyle 5.000 TL,
Kredi kartıyla 1.000 TL harcama yapılmasıyla 5.000 TL,
Dijital bankacılık kullanımına 2.000 TL ek ödeme sağlanıyor.
Bu ek ödemelerle birlikte promosyon tutarı 30.000 TL’ye kadar çıkıyor.
TEB, maaşını taşıyan emeklilere 12.000 TL ana promosyon ödemesinin yanı sıra, biri elektrik veya doğalgaz olmak üzere iki adet fatura talimatı verilmesi halinde 9.000 TL ek ödeme yapıyor. Böylece toplam promosyon 21.000 TL’ye ulaşıyor.
Garanti BBVA, maaşını taşıyan emeklilere 15.000 TL nakit promosyon ödüyor. Ayrıca kredi kartı harcaması, avans hesap kullanımı ve sigorta poliçesi satın alınması gibi şartlarla ek bonuslar sağlanıyor. Bu avantajlarla birlikte toplam ödeme 25.000 TL’ye kadar yükseliyor.
DenizBank, maaşını taşıyan emeklilere 12.000 TL’ye kadar nakit promosyonun yanı sıra, yeni hesap açan ve 3 yıl taahhüt verenlere ek 8.000 TL ödüyor. Ayrıca kredi kartı harcamalarına 7.000 TL iade sağlanıyor. Böylece toplam promosyon 27.000 TL’ye ulaşıyor.
ING Bank, promosyon kampanyasında ek koşul aramıyor. Emekli maaşını bankaya taşıyan müşterilere maaş tutarına göre 6.250 TL ile 15.000 TL arasında nakit promosyon ödemesi yapıyor. Kampanyadan yararlanmak için tek şart, maaşın 3 yıl boyunca ING’den alınması.
İş Bankası, maaşını taşıyan veya halihazırda maaşını bankadan alan müşterilere 15.000 TL’ye kadar promosyon sunuyor.
Akbank, 15.000 TL’ye varan promosyonun yanı sıra, fatura ödeme talimatı ve davet koduyla müşteri getirme gibi şartlarla toplam ödemeyi 30.000 TL’ye kadar yükseltiyor.